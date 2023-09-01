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7.1
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Notes from Sheepland
7.1
Notes from Sheepland
, 2023
Notes from Sheepland
Ирландия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.1
Режиссер
Cara Holmes
Сценарист
Orla Barry
Композитор
Matthew Simms
,
Verity Susman
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Ирландия
Продолжительность
1 час 10 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
1 сентября 2023
Дата выхода
20 сентября 2024
Великобритания
12A
26 июля 2024
Ирландия
12A
Бюджет
€95 000
Производство
New Decade Tv
Другие названия
Notes from Sheepland
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените
12
голосов
7.7
IMDb
Обновлено 20 октября 2023
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