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Постер фильма Notes from Sheepland
7.1
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7.1

Notes from Sheepland

, 2023
Notes from Sheepland
Ирландия / документальный / 18+
Постер фильма Notes from Sheepland
7.1
Режиссер Cara Holmes
Сценарист Orla Barry
Композитор Matthew Simms, Verity Susman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 1 сентября 2023
Дата выхода
20 сентября 2024 Великобритания 12A
26 июля 2024 Ирландия 12A
Бюджет €95 000
Производство New Decade Tv
Другие названия
Notes from Sheepland

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 20 октября 2023

Отзывы о фильме

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