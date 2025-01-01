Меню
Стал легендой
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
А мишка то пошел по стопам Уайта: зрители увидели в «Маша и Медведе» дерзкую отсылку к «Во все тяжкие»
Не Хюррем и не Махидевран: нейросеть выбрала самую красивую наложницу султана Сулеймана
Почему режиссер советского «Шерлока Холмса» пожалел о роли для Михалкова: на съемках дело дошло до грубости и криков
Психотест по советским «Девчатам»: честно ответьте на 5 вопросов и узнайте кто вы — Анфиса или Тося
«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала
Из третьего «Холопа» убрали ключевую героиню: все разрешилось в первый день съемок
Получил «Эмми» и знак качества от Мартина: лишь этот сериал сочли достойным звания «Замены "Игры престолов"»
«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»
Экранизация Life is Strange получила идеального режиссера: могла бы стать хитом, но в России сериал запретят
«Хотелось врезать чем-нибудь тяжелым»: эти актеры превращают жизнь массовки в настоящий ад
Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше
