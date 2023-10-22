Стал легендой, 2023

В фильме «стал легендой» экранизирована жизнь героя Второй Карабахской Войны Худаяра Юсифзаде. Образы Худаяра и Нигяр живут в Баку, по соседству. Работающий в охранником в ночную смену Худаяр пытается выспаться по утрам, но готовящаяся к мероприятию Нигяр мешает ему звуками своей гитары. Несмотря на музыкальное образование Худаяра он избегает музыки и Нигяр замечает это. Она всячески пытается убедить его заниматься музыкой и ей это удаётся. Башмачник Ариф - настоящий профессионал, не раскрывает Худаяру своего имени. Он глубокомысленными выражениями рассказывает Худаяру о том, что желает до него донести. Худаяр поступивший на службу в Пограничные войска не раскрыв своих мыслей отправляется в путь. Однако в последний момент Нигяр убеждается в его чувствах. В конце фильма Худаяр выполняя приказ командира направляетсяв Зангилан. Вся команда за исключением его боевого товарища Акшина погибает. В последние минуты своей жизни Худаяр отдает браслет с Хары Бюль Бюль Акшину, чтобы он передал его Нигяр. То, что хотел сказать башмачник произошло. Несмотря на то, что жанр фильма мелодрама в фильме отражена позитивная энергия Худаяра.