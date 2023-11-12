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Пиковая дама
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The Queen of Spades
Пиковая дама
2023 / Россия
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Татьяна Мамонова
12 ноября 2023, 22:23
Оценка
Только что с премьеры. И первое, что хочется сказать, это слова благодарности идейным организаторам всего просветительского проекта «Театр в кино». Для некоторых людей это единственная возможность прикоснуться к искусству такого высокого, и местами мирового, уровня. Прекрасная постановка оперы «Пиковая дама»! Только положительные эмоции от игры и естественно от голосов всех действующих лиц.
Одна маленькая ремарка, это поставка все-таки не для зрителей +12, а постарше, скорее +18. Были с дочкой 14 лет, и это ее замечание.
12 ноября 2023, 22:23
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Одна маленькая ремарка, это поставка все-таки не для зрителей +12, а постарше, скорее +18. Были с дочкой 14 лет, и это ее замечание.
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