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The Queen of Spades Пиковая дама 2023 / Россия
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Отзывы о фильме «Пиковая дама»

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Татьяна Мамонова 12 ноября 2023, 22:23
Оценка
Только что с премьеры. И первое, что хочется сказать, это слова благодарности идейным организаторам всего просветительского проекта «Театр в кино». Для некоторых людей это единственная возможность прикоснуться к искусству такого высокого, и местами мирового, уровня. Прекрасная постановка оперы «Пиковая дама»! Только положительные эмоции от игры и естественно от голосов всех действующих лиц.
Одна маленькая ремарка, это поставка все-таки не для зрителей +12, а постарше, скорее +18. Были с дочкой 14 лет, и это ее замечание.
12 ноября 2023, 22:23 Ответить
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