Пиковая дама
– «Пиковую даму» считает лучшим творением Чайковского всемирно известный дирижер, народный артист СССР Владимир Иванович Федосеев. Он взял на себя руководство музыкальным процессом воссоздания постановки в «Геликон-опере». Оригинальное прочтение, современный сценический язык, влюбленность в музыку Чайковского, ставшие отличительными чертами геликоновской «Пиковой дамы», сохранились и в новой версии. К этому добавились вдумчивый взгляд маэстро Федосеева, потрясающие сценические возможности нового зала и артистический талант геликоновской труппы.
Одна маленькая ремарка, это поставка все-таки не для зрителей +12, а постарше, скорее +18. Были с дочкой 14 лет, и это ее замечание.
Начиналось всё прекрасно: нас встречали улыбками и мороженым, беспроигрышной лотереей и отдельным гардеробом. В конце была обещана встреча с исполнительницами главных ролей-партий. Мы расслабленно ожидали встречи с прекрасным. Музыка Чайковского не оставляла сомнений, что вертеп, который нам показывают, это и есть "Пиковая дама".
Лизу, по тексту молодую девушку, внучку старой графини, хотелось назвать Елизаветой Ивановной. Барышень ей нельзя играть уже лет тридцать. Представьте себе сильно пожившую Свинку Пеппу, которая хлопает глазками, изображая невинность. При этом участвует в каких-то странных сценах с подругами, явно намекающих на запрещённые на святой русской земле отношения. В сцене объяснения в любви Лизе Герман ложится на пол у её ног, и, придерживая возлюбленную за подол, шарит другой рукой у неё под платьем. Пеппа закатывает глаза, облизывает губы и запрокидывает голову, всем видом показывая, как ей важны духовные скрепы. При этом телесного цвета широкие трикотажные лямки, призванные удержать арбузные груди в плену легомысленного декольте, не выдерживают, начинают расползаться по шву. Из зала театра я бы этого бельевого конфуза не рассмотрела, но крупный план не дал мне шанса сомневаться: костюмеры не справляются с малюткой Лизой.
В тех моментах, когда, по мнению режиссера, зритель должен уловить "волнение неопытной души", Лиза начинала усиленно делать гимнастику для глаз, иначе эти содрогания назвать нельзя. Вообще, мне кажется, девизом фильма можно считать фразу: "Барышня легли и просють".
Жених Лизы, Елецкий, объясняя невесте степень своего обожания, непрерывно смотрится в зеркало, поправляя крашеную чёлку, очень напоминая при этом Зорга из "Пятого элемента", помните, такой, с пластиной на башке?
Но это всё цветочки.
Старая графиня заманивает Германа к себе "в нумера", оголяя из-под кринолина не первой свежести конечности, ёрзая от нетерпения на стуле. Не выдерживая ожидания свидания, она начинает принимать ванну с пеной, спасибо, что в корсете. Объясняя практически на пальцах, кто и за какие услуги дарил ей ту или иную цацку, бабушка попутно отклеивает ресницы, снимает парик (напомню, мадам в ванне, в воде, в пене), размазывает помаду по мордасам и, похоже, сильно покушается на духовные ценности, ибо рукоблудие церковью не одобряется.
Приходит Прохор, ой, простите, Герман. Пожимая вялые груди графини, экспрессивно требует открыть ему тайну трёх карт. Оргазм бабушки сопровождается инфарктом. Графиня умирает.
В какой-то момент моя психика не выдержала. Кстати, фильм длится 2 часа 49 минут. Я то ли заснула, то ли провалилась в спасительный обморок. Очнулась на начальных нотах арии "Что наша жизнь? Игра!", обрадовавшись со сна, что началась передача "Что? Где? Когда?". С трудом досидели до конца. Как только пошли титры, мы рванули к выходу, обгоняя других меломанов. Ведущие кричали нам вслед в микрофон, что мы теряем редкую возможность посмотреть в глаза Елене Михайленко (Лиза) и Ларисе Костюк (Графиня). Но "нас не догонишь"!
Короче. Не ходите, дети, оперу смотреть. Конкретно эту. Не надо.
Авторизация по e-mail