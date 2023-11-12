Меню
Пиковая дама
Пиковая дама. Трейлер

Дата публикации: 6 ноября 2023
Пиковая дама – «Пиковую даму» считает лучшим творением Чайковского всемирно известный дирижер, народный артист СССР Владимир Иванович Федосеев. Он взял на себя руководство музыкальным процессом воссоздания постановки в «Геликон-опере». Оригинальное прочтение, современный сценический язык, влюбленность в музыку Чайковского, ставшие отличительными чертами геликоновской «Пиковой дамы», сохранились и в новой версии. К этому добавились вдумчивый взгляд маэстро Федосеева, потрясающие сценические возможности нового зала и артистический талант геликоновской труппы.        
Татьяна Мамонова 12 ноября 2023, 22:23
Оценка
Только что с премьеры. И первое, что хочется сказать, это слова благодарности идейным организаторам всего просветительского проекта «Театр в кино». Для некоторых людей это единственная возможность прикоснуться к искусству такого высокого, и местами мирового, уровня. Прекрасная постановка оперы «Пиковая дама»! Только положительные эмоции от игры и естественно от голосов всех действующих лиц.
Одна маленькая ремарка, это поставка все-таки не для зрителей +12, а постарше, скорее +18. Были с дочкой 14 лет, и это ее замечание.
12 ноября 2023, 22:23 Ответить
Михаил Меньших 20 ноября 2023, 16:07
Оценка
Узнал о состоявшейся 12 ноября 2023 года в Москве премьере кинооперы "Пиковая дама" из новостей, которые мне сам гугл подкидывает. Всё это время ждал премьеры в Хабаровске в предвкушении чуда. И вот "дождался". Выясняется, что организаторы кинопроката в краевом центре решили, не спрашивая людей и никаким образом не ориентируясь на огромный спрос, провести всего один - единственный сеанс 21 ноября в кинотеатре "Голливуд" в 19.00 час. Так и хочется спросить этих горе-организаторов кинопроката, а не тронулись ли они, случаем, умом? Один сеанс при огромном спросе! Да еще в самом плохом во всех отношениях кинотеатре краевого центра. И это при наличии огромного числа хороших прокатных залов в многочисленных торгово-развлекательных центрах, включая IMAX в Броско-молле! Здравому объяснению это не поддается. Не поленился, полистал афишу кинотеатров Хабаровска. Огромнейшее число никому не нужных фильмов, которые идут в пустых залах, и на которые нормальный человек никогда не пойдёт! А великую оперу великого русского композитора в новаторской режиссуре Дмитрия Бертмана почему-то показывать нельзя! Да вы у людей хоть спросите, чего они хотят! Да только у меня одного больше двадцати знакомых изъявили желание сходить на этот фильм-оперу! Хоть кто-нибудь объяснит причину? Или прокатчики не хотят прибыли?! Или по неведомым причинам стремятся опорочить съемочную команду, режиссера, артистов и певцов? Или по каким-то причинам решили "доказать" миру, что в Хабаровске живут одни дебилы? Прошу ответить. Ну а мне и друзьям ничего нее остается, кроме как изменить своим привычкам смотреть фильмы в хороших кинотеатрах и пойти завтра в "Голливуд". Оценку фильма ставлю авансом (чтобы не снижать рейтинг), а оценка прокатчикам однозначна - 1.
20 ноября 2023, 16:07 Ответить
Зорина Саремо 27 декабря 2023, 19:40
Оценка
23 декабря в кинотеатре Октябрь состоялся спецпоказ фильма Дмитрия Бертмана и Валерия Спирина "Пиковая дама" из цикла "Опера в кино". Обычно, я покупаю билет на спектакли Дмитрия Бертмана в Геликон-опере без предварительного ознакомления с отзывами о нём. Потому что Геликон-опера и Бертман, как знак качества, - это всегда интересно, роскошно и при этом интеллигентно. Если бы мне вздумалось искать отзывы о фильме, прости Господи, на который мы сегодня пришли, меня бы тоже ничего не насторожило. Хвалят его критики. Но и на старуху, как говорится бывает проруха.
Начиналось всё прекрасно: нас встречали улыбками и мороженым, беспроигрышной лотереей и отдельным гардеробом. В конце была обещана встреча с исполнительницами главных ролей-партий. Мы расслабленно ожидали встречи с прекрасным. Музыка Чайковского не оставляла сомнений, что вертеп, который нам показывают, это и есть "Пиковая дама".
Лизу, по тексту молодую девушку, внучку старой графини, хотелось назвать Елизаветой Ивановной. Барышень ей нельзя играть уже лет тридцать. Представьте себе сильно пожившую Свинку Пеппу, которая хлопает глазками, изображая невинность. При этом участвует в каких-то странных сценах с подругами, явно намекающих на запрещённые на святой русской земле отношения. В сцене объяснения в любви Лизе Герман ложится на пол у её ног, и, придерживая возлюбленную за подол, шарит другой рукой у неё под платьем. Пеппа закатывает глаза, облизывает губы и запрокидывает голову, всем видом показывая, как ей важны духовные скрепы. При этом телесного цвета широкие трикотажные лямки, призванные удержать арбузные груди в плену легомысленного декольте, не выдерживают, начинают расползаться по шву. Из зала театра я бы этого бельевого конфуза не рассмотрела, но крупный план не дал мне шанса сомневаться: костюмеры не справляются с малюткой Лизой.
В тех моментах, когда, по мнению режиссера, зритель должен уловить "волнение неопытной души", Лиза начинала усиленно делать гимнастику для глаз, иначе эти содрогания назвать нельзя. Вообще, мне кажется, девизом фильма можно считать фразу: "Барышня легли и просють".
Жених Лизы, Елецкий, объясняя невесте степень своего обожания, непрерывно смотрится в зеркало, поправляя крашеную чёлку, очень напоминая при этом Зорга из "Пятого элемента", помните, такой, с пластиной на башке?
Но это всё цветочки.
Старая графиня заманивает Германа к себе "в нумера", оголяя из-под кринолина не первой свежести конечности, ёрзая от нетерпения на стуле. Не выдерживая ожидания свидания, она начинает принимать ванну с пеной, спасибо, что в корсете. Объясняя практически на пальцах, кто и за какие услуги дарил ей ту или иную цацку, бабушка попутно отклеивает ресницы, снимает парик (напомню, мадам в ванне, в воде, в пене), размазывает помаду по мордасам и, похоже, сильно покушается на духовные ценности, ибо рукоблудие церковью не одобряется.
Приходит Прохор, ой, простите, Герман. Пожимая вялые груди графини, экспрессивно требует открыть ему тайну трёх карт. Оргазм бабушки сопровождается инфарктом. Графиня умирает.
В какой-то момент моя психика не выдержала. Кстати, фильм длится 2 часа 49 минут. Я то ли заснула, то ли провалилась в спасительный обморок. Очнулась на начальных нотах арии "Что наша жизнь? Игра!", обрадовавшись со сна, что началась передача "Что? Где? Когда?". С трудом досидели до конца. Как только пошли титры, мы рванули к выходу, обгоняя других меломанов. Ведущие кричали нам вслед в микрофон, что мы теряем редкую возможность посмотреть в глаза Елене Михайленко (Лиза) и Ларисе Костюк (Графиня). Но "нас не догонишь"!
Короче. Не ходите, дети, оперу смотреть. Конкретно эту. Не надо.
27 декабря 2023, 19:40 Ответить
Киноафиша.инфо 28 декабря 2023, 02:20
в ответ на сообщение Зорина Саремо от 27 декабря 2023, 19:40
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
28 декабря 2023, 02:20 Ответить
Элен Серова 7 января 2024, 13:42
Оценка
Очень ждала премьеру этого фильма-оперы... Полнейшее разочарование! Оба главных героя не соответствуют образам Лизы и Германа .Гынгазов внешне - актёр без харизмы с равнодушным выражением лица. У Пушкина это человек страстный, одержимый дьявольской идеей. Помните, не просто так графиня поёт "какой он страшный"... И в голосе у Гынгазова нет никакого драматизма и красоты! Уж не говорю о Лизе...Неужто в Геликон-опере или в Москве не нашлось молодой певицы на эту роль? Как -то нелепо смотрится возрастная дама с пышными формами в образе девушки. Ещё в каком-нибудь провинциальном театре это можно допустить( может быть некому петь!) Но в кино и в столичном театре...
7 января 2024, 13:42 Ответить
Киноафиша.инфо 7 января 2024, 19:07
в ответ на сообщение Элен Серова от 7 января 2024, 13:42
К сожалению, не каждый фильм может быть по вкусу 🤔 Спасибо, что поделились своим мнением!
7 января 2024, 19:07 Ответить
Екатерина Петрова 13 января 2024, 23:39
Оценка
Э😈
13 января 2024, 23:39 Ответить
наталия цигер 9 июня 2024, 22:19
Сейчас по ТВ повторяют этот "шедевр" к юбилею великого Пушкина. Бедные Александр Сергеевич и Петр Ильич.Уверена, что этот кошмар им не мог присниться даже в самом страшном сне.Местами происходяее на экране напоминает бездарный дешёвый, провинциальный капустник. И в то же время в той же провинции можно было найти молодую, достойную актрису-певицу на роль Лизы. В фильме же появление героини на экране вызывает недоумение и даже отвращение. Бедные режиссёры-все их задумки и "фишки" торчат наружу, все шито белыми нитками. Обидно! Бедные зрители и слушатели! Со страхом ждём Аиду!!
9 июня 2024, 22:19 Ответить
Елена Филимонова 30 марта 2025, 23:42
Хорошо, что Петр Ильич это не видит и не слышит...
30 марта 2025, 23:42 Ответить
Александра Ефремова 31 марта 2025, 00:16
в ответ на сообщение Зорина Саремо от 27 декабря 2023, 19:40
Оценка
Полностью с вами согласна. Такое впечатление, что все события происходят в "неприличном " доме, а главные герои просто чем-то очень сильно озабочены: то ли деньгами, то ли чувствами. Претензий к Пушкину и Чайковскому нет. Главное, не смотреть на экран., иначе начинаются судороги.
31 марта 2025, 00:16 Ответить
Александра Ефремова 31 марта 2025, 00:21
в ответ на сообщение Елена Филимонова от 30 марта 2025, 23:42
Оценка
Вы правы. Это одна из моих любимых опер, которую довелось услышать живьём со сцены много раз. А это какая-то история из "неприличного" дома. Слушать можно, но на экран смотреть не надо.
31 марта 2025, 00:21 Ответить
