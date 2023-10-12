Зюбейдя, Матери и Сыновья, 2023

Фильм, заставляющий нас задуматься над вопросом "Героями рождаются или воспитываются?", отражает на экране, как госпожа Зюбейде, о которой мы мало что знаем, воспитывала своего Мустафу, потеряв при этом 4 из 6 детей и мужа в войнах, эпидемиях, миграциях и нищете. Фильм, рассказывающий о г-же Зюбейде, подарившей Турции Мустафу Кемаля Ататюрка, основателя Республики, о ее конфликтах с Сары-пашой, о борьбе, которую она вела за него, о ее упорстве и мужестве, является также значимым подарком к 100-летию Республики.