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Постер фильма Зюбейдя, Матери и Сыновья
5.8
Киноафиша Фильмы Зюбейдя, Матери и Сыновья
5.8

Зюбейдя, Матери и Сыновья

, 2023
Зюбейдя, Матери и Сыновья
Турция / драма / 18+
Постер фильма Зюбейдя, Матери и Сыновья
5.8

О фильме

Фильм, заставляющий нас задуматься над вопросом "Героями рождаются или воспитываются?", отражает на экране, как госпожа Зюбейде, о которой мы мало что знаем, воспитывала своего Мустафу, потеряв при этом 4 из 6 детей и мужа в войнах, эпидемиях, миграциях и нищете. Фильм, рассказывающий о г-же Зюбейде, подарившей Турции Мустафу Кемаля Ататюрка, основателя Республики, о ее конфликтах с Сары-пашой, о борьбе, которую она вела за него, о ее упорстве и мужестве, является также значимым подарком к 100-летию Республики.  

В ролях

Аслыхан Гюнер
Zübeyde Hanim
Деврим Нас
Алиджан Юджесой
Atatürk
М. Ситаре Акбаш
М. Ситаре Акбаш
Айберк Аладар
Ece Baykal
Rukiye Bektas
Mesut Dalkilic
Kolagasi Kadri
Wilma Elles
Михрибан Эр
Эмре Кинай
Эмре Кинай
Режиссер Дженк Яз
Сценарист Ilber Tekinsoy
Композитор Abdurrahman Tarikci
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 12 октября 2023
Дата выхода
12 октября 2023 Азербайджан
13 октября 2023 Турция
Сборы в мире $115 132
Производство ICNN Yapim
Другие названия
Zübeyde: Analar ve Ogullar, Zubeyde, Zübeyde, Zübeyde - Analar ve Oğullar, Zubeyde - The Matriarch Behind Atatürk, Zübeyde, Analar ve Ogullar, Zübeyde, Analar ve Oğullar, Zubeyde, mères et fils

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
5.4 IMDb
Обновлено 11 июня 2024

Отзывы о фильме

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