Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Статьи
М. Ситаре Акбаш
M. Sitare Akbas
Киноафиша
Персоны
М. Ситаре Акбаш
М. Ситаре Акбаш
M. Sitare Akbas
Дата рождения
6 октября 1988
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
9.9
Красные бутоны
(2023)
0.0
Постучись в мою дверь
(2020)
Фильмография М. Ситаре Акбаш
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2023
2020
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
9.9
Красные бутоны
драма
2023, Турция
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Постучись в мою дверь
драма, комедия, мелодрама
2020, Турция
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Новости личной жизни М. Ситаре Акбаш
Не может забыть: экс-бойфренд Ханде Эрчел встречается с ее копией
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы: угадайте 6 фильмов СССР только по кадру с поездом (тест)
В прокате не заметили, а теперь ищут по всей Сети: 5 фильмов 2000-х, которые пересматривают по ночам в поисках ответов
Этот фильм во сто крат мощнее «Матрицы», но знают о нем единицы: параллельные миры и финал, который взрывает мозг
«Конечно, обидно»: почему в «Букиных» нет Лены Полено — и как «уход» актрисы объяснили в сериале
Дорама, которая бросила вызов «Игре в кальмара»: в Китае сняли свой сериал про выживание — и получилось на 8 из 10
Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди)
Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами
Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии
У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды
«Абсолютно неприемлемый»: Сагалова увидела сценарий «Букиных» и покрутила у виска — вот почему Светки нет в новом сезоне
«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667