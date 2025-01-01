Меню
М. Ситаре Акбаш
М. Ситаре Акбаш M. Sitare Akbas
М. Ситаре Акбаш

М. Ситаре Акбаш

M. Sitare Akbas

Дата рождения
6 октября 1988
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Стамбул, Турция

Популярные фильмы

Красные бутоны 9.9
Красные бутоны (2023)
Постучись в мою дверь 0.0
Постучись в мою дверь (2020)

Фильмография М. Ситаре Акбаш

Жанр
Год
Все 2 Сериалы 2 Актриса 2
Красные бутоны 9.9
Красные бутоны
драма 2023, Турция
Постучись в мою дверь
Постучись в мою дверь
драма, комедия, мелодрама 2020, Турция
Новости личной жизни М. Ситаре Акбаш
