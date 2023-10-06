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Блеяние Блеяние
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Блеяние, 2022

2022 / Греция
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0 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 30 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Йоргос Лантимос
Йоргос Лантимос
В ролях
Дамиен Боннар
Дамиен Боннар
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.9 IMDb
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Постер фильма Блеяние 1 постер
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В Нью-Йорке состоялся показ фильма Йоргоса Лантимоса «Блеяние» с Эммой Стоун Бастующая Гильдия актеров Америки позволила актрисе пообщаться с прессой в рамках продвижения этой картины.
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6 октября 2023 15:14
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