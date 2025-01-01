Самая мрачная новинка октября 2025 года: у пилотной серии этого проекта от Okko рекордные оценки, так что ждем продолжения

Наконец-то раскроется обман, в который мы верили с 2007 года: «Я — легенда 2» покажет другой финал и новый мировой порядок

Миллионы зрителей по всему миру плакали над «Унесенными призраками» и верили в «Ходячий замок»: как Миядзаки создал свою вселенную

Россияне выбрали самую красивую актрису — и это не Марго Робби: победительница обошла ее с огромным отрывом

Миядзаки не придумывал: одна из самых сильных сцен «Унесенных призраками» повторяет эпизод из его жизни

Тест для тех, кто смотрел «Великолепный век» больше одного раза: угадаете, что спрятано на 5 кадрах?

«Кто в ... не бывал, красоты не видал»: тест покажет, как хорошо вы помните цитаты из «Брат» и «Брат 2»

За 40 лет «Назад в будущее» видели многие, а как снимали — знают не все: машиной времени мог стать совсем другой предмет

Виктор избежал гибели в первый раз, но смог ли выжить во второй? Финал «Аркейна» сбил с толку зрителей — у героя был шанс

Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра