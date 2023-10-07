Самый высокомерный в России: Хмельницкая терпеть не может этого актера

Королева опозорилась в эфире песенного шоу: такого конфуза с фонограммой никто не ожидал

Будина хотела его усыновить, но передумала: как сложилась судьба мальчика из детдома (фото)

Говорят, у Моисеева был сын от известной литовской актрисы: яблоко от яблони недалеко упало

Тест: какая цитата из книги описывает вас лучше всего?

Акатава из фильма «Сердца трех» превратилась в серую мышку: фото актрисы вызывают жалость

Была обычной продавщицей: эту женщину не зря считают матерью детей Киркорова

«Будь проклята»: Ваенга сорвалась на известной певице, которую считала подругой

Женщины с этими 3 именами боятся признаваться мужчине в любви

Прошло полвека: посмотрите, какими красивыми были Пугачева и Орбакас в день свадьбы

Этот популярный в России продукт помогает китайцам жить до 100 лет: считается вредным