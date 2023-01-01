Луи и Люка: Полет на Луну, 2018

В международной гонке на Луну норвежскую миссию возглавляет гениальный изобретатель Реодор из деревни Флаклыпа. Что может пойти не так с сорокой Ноланом в роли отважного астронавта? На самом деле совсем немного — в дерзкой миссии обнаруживаются секретные пассажиры, раскрываются скрытые замыслы, и кажется, что все идет не так, как планировалось. Нолана и его друга Ёжика Луи ждут сюрпризы во время их путешествия на Луну. Это третий фильм из покадровой трилогии с любимыми персонажами из вселенной Flaklypa.