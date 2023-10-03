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Легуа
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Légua

Легуа, 2023

2023 / Франция / Италия / Португалия
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О фильме

Хозяева уже почти не посещают этот старинный дом на севере Португалии. Он развалился, как немое свидетельство ушедшей эпохи. Его хозяйкой стала пожилая экономка Эмилия, которая делает все возможное, чтобы сохранить дом. Ее огромная приверженность высоким стандартам может быть достаточной, но она недостаточно сильна, чтобы отгородиться от напоминаний о физическом истощении. Ей помогает подруга Ана, мечтающая о лучшей жизни во Франции. Ее дочь Моника начинает сомневаться в том, что эти две женщины решили пожертвовать собой с такой самоотверженностью и солидарностью. По мере того как сменяются времена года, три поколения женщин чувствуют, что молчаливые стены одновременно сближают и отдаляют их друг от друга.

Légua - гипнотическое и поэтическое фестивальное открытие, начавшее свой путь к зрителям в секции авторского кино "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля. Режиссерский дуэт Филиппы Рейс и Джона Миллера, уроженцев Португалии, создает кристаллическую структуру фильма - холодные каменные стены дома, ритуалы служивого сословия, наследие феодализма, медленная аура столетия, обитающая на 16-миллиметровых кадрах, - свидетельства ушедшего времени. Каждый из центральных персонажей раскрывается в меланхоличной, интригующей манере - у каждого свои мантры и мечты, идеалы и цели, но дом и чувство долга заставляют их остаться. Они могли бы быть мифологическими фигурами, знакомыми нам, но их понятные желания заставляют их соответствовать тому настоящему и тому темпу, о котором мы уже не помним.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 3 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Жоао Миллер Герра
В ролях
Карла Масье
Fátima Soares
Vitória Nogueira da Silva
Sara Machado
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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6.8 IMDb
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Постер фильма Легуа 1 постер
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