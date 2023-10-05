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Хуфия
Khufiya
Хуфия, 2023
2023 / Индия
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Жанр:
боевик
биография
криминал
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Продолжительность
2 часа 37 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
5 октября 2023
Премьера в мире
5 октября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Вишал Бхардвадж
В ролях
Табу
Али Фазал
Wamiqa Gabbi
Азмери Хаке Бадон
Алекс О’Нелл
Все актеры и съемочная группа
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Рецензия
Отзывы
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