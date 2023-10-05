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Хуфия Хуфия
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Khufiya

Хуфия, 2023

2023 / Индия
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Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 5 октября 2023
Премьера в мире 5 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Вишал Бхардвадж
В ролях
Табу
Али Фазал
Али Фазал
Wamiqa Gabbi
Азмери Хаке Бадон
Алекс О’Нелл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хуфия 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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