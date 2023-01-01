Арена ди Верона: Кармен, 2022

После общепризнанного международного успеха в роли Кармен Элина Гаранча наконец дебютирует в этой партии на крупнейшей оперной площадке мира: почти 2000-летней Арене ди Верона. «Цыганка в исполнении [Элины Гаранчи], с её идеальной дикцией, торжествует на сцене, залихватски насмехаясь над жизнью, дразня своего любовника язвительным «тара-та-та», а затем бесстрашно и с невероятным апломбом смотрит в лицо судьбе».(Crescendo-Magazine.be) Для выдающегося итальянского режиссёра Франко Дзеффирелли постановка «Кармен» в своё время тоже стала дебютом на Арене ди Верона. В год 100-летнего юбилея мастера три его постановки «Кармен» впервые объединены в одну, взяв лучшее от всех трёх версий. На сцену снова возвращены декорации и грандиозные массовые сцены из оригинальной постановки, с добавлением лучших сцен из вариантов 2003 и 2009 гг. Таким образом, версия 2022 года представляет собой нечто совершенно новое, со включением элементов сценографии, которые не вошли в предыдущие варианты, но были запланированы Дзеффирелли.