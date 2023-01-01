Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Испытание Аулом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мегазавр Мегазавр
Киноафиша Фильмы Мегазавр Отзывы о фильме «Мегазавр»
Immortal Species Мегазавр 2023 / Таиланд
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Написать отзыв
Билеты от 220 ₽
Билеты от 220 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Отзывы о фильме «Мегазавр»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 325 комментариев
Выжившая
Выжившая 13 комментариев
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди 151 комментарий
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Анатомия падения
Анатомия падения
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Искушение
Искушение
2023, Польша, драма, триллер
Выжившая
Выжившая
2023, США, триллер
Related video
Мать Алины Кабаевой известна за границей: в России красавицу мало кто видел (фото)
Этот фильм «для взрослых» стал популярным среди советских детей: режиссер был в шоке, когда узнал
Запомнил пухлощекой малышкой: участь сестры Космоса из «Бригады» доводит до слез
Это позор: женщинам в возрасте 45+ лучше забыть о трех популярных стрижках
Тест «Головоломка»: кто управляет вашим разумом?
Детям наврали о судьбе клоунессы Ириски из «АБВГДейки»: пропала по жуткой причине
Известный артист намекнул на причастность к гибели Шатунова: под угрозой дети звезды
Плохие новости: ледовое шоу Авербуха возобновят при одном условии
Их ждет счастливое будущее: три удачных имени для женщин
Приданого на миллионы рублей: фото со свадьбы невероятно красивой чеченки поразили людей
Принято считать, что эту сказку царской России украли у иностранцев: популярный миф опровергли
Кого признали певицей номер один в России: удивитесь, но не Долину
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше