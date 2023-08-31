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Отель Пула
Hotel Pula
Отель Пула, 2023
2023 / Хорватия
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Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
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о выходе в прокат
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
31 августа 2023
Возраст
18+
Режиссер
Andrej Korovljev
В ролях
Эрмин Браво
Nika Grbelja
Ника Иванчич
Дадо Чосич
Майя Изетбегович
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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