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Отель Пула
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Hotel Pula

Отель Пула, 2023

2023 / Хорватия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 31 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Andrej Korovljev
В ролях
Эрмин Браво
Nika Grbelja
Ника Иванчич
Дадо Чосич
Майя Изетбегович
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Отель Пула 1 постер
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