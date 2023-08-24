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Кошбой, 2023

2023 / Киргизия
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О фильме

Главный герой Нурсултан - беззаботный холостяк, который даже не задумывается о собственной семье. Когда его девушка Айзат сообщает ему, что она беременна, Нурсултан предлагает ей сделать аборт, что заставляет Айзат разочароваться в нем. Однако, по непонятным причинам мир переворачивается с ног на голову и мужчины оказываются беременными вместо своих женщин. Нурсултан просыпается с «проблемой» в виде живота и не может поверить в то, что все тяготы беременности теперь лягут на него. Нурсултану придется понять, как не легко вынашивать ребенка в одиночку.

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Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 24 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Ильгиз Куватбек
В ролях
Чынгыз Султанов
Аскат Сулайманов
Азамат Уланов
Альбина Имашова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кошбой 1 постер
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