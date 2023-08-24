Кошбой, 2023

Главный герой Нурсултан - беззаботный холостяк, который даже не задумывается о собственной семье. Когда его девушка Айзат сообщает ему, что она беременна, Нурсултан предлагает ей сделать аборт, что заставляет Айзат разочароваться в нем. Однако, по непонятным причинам мир переворачивается с ног на голову и мужчины оказываются беременными вместо своих женщин. Нурсултан просыпается с «проблемой» в виде живота и не может поверить в то, что все тяготы беременности теперь лягут на него. Нурсултану придется понять, как не легко вынашивать ребенка в одиночку.