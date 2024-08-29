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Малуша

, 2026
Россия / анимация

О фильме

Грубый и неотесанный викинг Эрик отправляется с отцом завоевывать процветающий русский город. Там он надеется обрести силу воина, которую ему напророчили. Для этого надо избавиться от колдуньи, за которую Эрик принимает дочку русского князя Малушу, умеющую исцелять все живое. Но при встрече выясняется, что им вместе с русской богатыркой Добромирой нужно пройти волшебный лес, сразиться с нечистью, чтобы разбудить дочку матери-земли Цветаву и победить ее сестру – злую колдунью Чеславу.

Детали мультфильма

Страна Россия
Год выпуска 2026

Рейтинг мультфильма

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Лучшие мультфильмы  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 29 августа 2024

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