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Похищена моим учителем: История Элизабет Томас
Киноафиша Фильмы Похищена моим учителем: История Элизабет Томас
Abducted by My Teacher: The Elizabeth Thomas Story

Похищена моим учителем: История Элизабет Томас, 2023

2023 / Канада / США
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Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 12 августа 2023
Премьера в мире 12 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Шон Линден
В ролях
Майкл Фишман
Адам Хертиг
Адам Хертиг
Пол Эссимбр
Пол Эссимбр
Джино Анания
Джино Анания
Саммер Х. Хауэлл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Похищена моим учителем: История Элизабет Томас 1 постер
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