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Похищена моим учителем: История Элизабет Томас
Abducted by My Teacher: The Elizabeth Thomas Story
Похищена моим учителем: История Элизабет Томас, 2023
2023 / Канада / США
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Жанр:
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о выходе в прокат
мало голосов
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Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
12 августа 2023
Премьера в мире
12 августа 2023
Возраст
18+
Режиссер
Шон Линден
В ролях
Майкл Фишман
Адам Хертиг
Пол Эссимбр
Джино Анания
Саммер Х. Хауэлл
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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