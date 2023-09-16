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В криминальном мире все идет своим чередом и преступные магнаты вершат свои грязные делишки. Брутальный киллер Реджи душит полиэтиленовым пакето врагов бандитского бизнеса. Его эксцентричные боссы указывают на тех, кого нужно убрать. И один из них — афроамериканец Гордон с густой седой бородой — придумывает идеальную схему отмывания денег. Она включает самого Реджи и неудачницу-галеристку, которая закидывается запрещенными стимуляторами и уже долгое время не может продать ни одной…