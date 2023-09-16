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The Kill Room Искусство по понятиям 2023 / США
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Отзывы о фильме «Искусство по понятиям»

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В криминальном мире все идет своим чередом и преступные магнаты вершат свои грязные делишки. Брутальный киллер Реджи душит полиэтиленовым пакето врагов бандитского бизнеса. Его эксцентричные боссы указывают на тех, кого нужно убрать. И один из них — афроамериканец Гордон с густой седой бородой — придумывает идеальную схему отмывания денег. Она включает самого Реджи и неудачницу-галеристку, которая закидывается запрещенными стимуляторами и уже долгое время не может продать ни одной…

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gudko.alisa 16 сентября 2023, 01:43
Оценка
Идея не плохая,но сюжет не додуман, юмора практически нет, затянуто…еле досидела
16 сентября 2023, 01:43 Ответить
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