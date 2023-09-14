«Искусство по понятиям»: Рецензия Киноафиши

В криминальном мире все идет своим чередом и преступные магнаты вершат свои грязные делишки. Брутальный киллер Реджи душит полиэтиленовым пакето врагов бандитского бизнеса. Его эксцентричные боссы указывают на тех, кого нужно убрать. И один из них — афроамериканец Гордон с густой седой бородой — придумывает идеальную схему отмывания денег. Она включает самого Реджи и неудачницу-галеристку, которая закидывается запрещенными стимуляторами и уже долгое время не может продать ни одной картины.

План Гордона таков: наемный убийца делает свое дело и пишет картины, а заказчики оплачивают его услуги по чекам на крупные суммы, которые выписывает на них арт-дилер, разумеется, забирая процент со сделок себе. Для работ художника-дебютанта с прозвищем Пакетчик — деньги немалые, но, с другой стороны, цены на арт-объекты нередко бывают баснословными. Так что с финансовой точки зрения все прозрачно. Да и Патрис не знает, в чем замешаны ее новоявленные partners in crime, но не против поправить свои дела. Все идет хорошо до тех пор, пока киллер вдруг не становится авангардной сенсацией в искусстве, привлекая внимание больших коллекционеров и знаменитую критикессу The Kimono.

«Искусство по понятиям», криминальная трагикомедия Николь Паон , снявшей « День другодарения », уже на стадии производства привлекла большое внимание. Все дело в том, что звезды «Криминального чтива» Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон снова снялись вместе спустя 19 лет после дилогии «Убить Билла» Квентина Тарантино , где Турман солировала в главной роли, а Джексон играл в эпизоде. Кроме того, Майя Хоук , успешная актриса и дочь Умы и Итана Хоука (таких сейчас называют «непо-беби»), наконец-то появилась в одном кино вместе с матерью. Ее персонаж — нервная художница Грейс, чьи работы выставляются в галерее Патрис и, к несчастью, совсем не продаются. Создатели фильма «поставили» на звездный каст и не прогадали.

Искусство по понятиям

Между Турман и Л. Джексоном в фильме чувствуются особые теплые отношения, которые не снижают впечатления от их игры в малознакомых людей из разных миров. Экранное время, которое они проводят друг с другом, обмениваясь шутками и хитроумными планами, кажется каким-то невероятно трогательным, напоминая об их предыдущих совместных работах. И конечно, Николь Паон добивалась этой ассоциации, снова пригласив в криминальный мир их обоих. Когда героиня Умы вдыхает порошок, невольно вспоминается культовая сцена из «Криминального чтива». Наемник в исполнении Джо Манганьелло , который хочет завязать с прошлым убийцы, — подмигивание Джулсу Сэмюэла, переигравшего уже немало киллеров и наконец доросшего до роли босса. Пусть и комичного, с нелепой, будто бы накладной, бородой. Да еще и готовящего в своей пекарне бялы.

В оригинале фильм называется The Kill Room, что можно перевести как «Комната убийств». Это и есть тот самый шедевр, который уйдет за высокую цену опаснейшему из преступников «Красной папки» — списка политиков, торговцев оружием, бизнесменов, которых даже бандиты не могут убить, хотя очень хотят. «Искусство по понятиям» дает пощечину всему современному обществу и показывает, как в нашем мире даже преступные схемы становятся арт-объектом и убийство превращается в искусство. Криминальная комедия приоткрывает внутреннюю кухню галерей, заостряя внимание на ее самой темной стороне — с этим помогают яркие персонажи. Помимо Патрис, зависимой и циничной арт-дилерши, есть и другие галеристы, которые хвастаются своими клиентами-преступниками или завистливо унижают коллег. Коллекционеры собирают предметы искусства, ориентируясь лишь на громкие имена. И вообще они, как правило, занимаются каким-то незаконным бизнесом. А художники злятся и капризничают, если продают не их картины.

Искусство по понятиям

Конечно, «Искусство по понятиям» — не тот фильм, который меняет мировой кинематограф, как это в свое время сделало «Криминальное чтиво». Но этот перформанс цепляет, вызывая самые разные эмоции — от ностальгии и радости до страха и отчаяния. И кажется, зрителю этого достаточно для того, чтобы закрыть глаза на небольшие сюжетные недочеты.