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Постер фильма Любовь в Тайбэе
5.8
Любовь в Тайбэе - Трейлер
Киноафиша Фильмы Любовь в Тайбэе
5.8

Любовь в Тайбэе

, 2023
Love in Taipei
Тайвань, США / комедия, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Любовь в Тайбэе
5.8
Любовь в Тайбэе - Трейлер
Любовь в Тайбэе  Трейлер

В ролях

Росс Батлер
Росс Батлер
Rick Woo
Синди Чунг
Aunt Shu
Эшли Лиао
Эшли Лиао
Ever Wong
Нико Хирага
Xavier Yeh
Челси Чжан
Челси Чжан
Sophie Ha
Kelly Ko
The Dragon
Джанет Се
Aunt Claire
Elton Tang
Uncle David
Джеко Чанг
Mr. Wong
Alexia Kao
Mrs. Wong
Режиссер Арвин Чен
Сценарист Mackenzie Dohr, Чарли О, Abigail Hing Wen
Композитор Roger Suen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Тайвань / США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 10 августа 2023
Премьера в мире 10 августа 2023
Производство 1 Productions Film, Ace Entertainment
Другие названия
Love in Taipei, Noches de verano en Taipéi, Amor en Taipei, Férias em Taipei, Loveboat, Taipei, Любовь в Тайбэе, 台北之戀, 台北爱船, 愛在台北, ปิ๊งรักในไทเป, רומן בטאיוואן

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 13 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 29 апреля 2025

Трейлеры фильма

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Любовь в Тайбэе - Трейлер
Любовь в Тайбэе Трейлер
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