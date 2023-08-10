Любовь в Тайбэе, 2023

В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Арвин Чен
Сценарист
Mackenzie Dohr, Чарли О, Abigail Hing Wen
Композитор
Roger Suen
Детали фильма
Страна
Тайвань / США
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
10 августа 2023
Премьера в мире
10 августа 2023
Производство
1 Productions Film, Ace Entertainment
Другие названия
Love in Taipei, Noches de verano en Taipéi, Amor en Taipei, Férias em Taipei, Loveboat, Taipei, Любовь в Тайбэе, 台北之戀, 台北爱船, 愛在台北, ปิ๊งรักในไทเป, רומן בטאיוואן