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Чужая
Отзывы о фильме «Чужая»
Chuzhaya
Чужая
2023 / Россия
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alina.haliullina
22 сентября 2023, 08:33
Оценка
Понравилось!
22 сентября 2023, 08:33
2
0
Ответить
Киноафиша.инфо
22 сентября 2023, 20:59
в ответ на сообщение
alina.haliullina от 22 сентября 2023, 08:33
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
22 сентября 2023, 20:59
0
0
Ответить
Марина Пурахина (Щукина)
23 сентября 2023, 00:16
Оценка
Отличный фильм, основан на реальных событиях. Невероятная история! Родные люди становятся совершенно чужими, совершенно разные, необразованные охотники становятся родными. Рекомендую.
23 сентября 2023, 00:16
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
23 сентября 2023, 02:52
в ответ на сообщение
Марина Пурахина (Щукина) от 23 сентября 2023, 00:16
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
23 сентября 2023, 02:52
0
0
Ответить
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