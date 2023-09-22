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Чужая Чужая
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Chuzhaya Чужая 2023 / Россия
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Отзывы о фильме «Чужая»

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alina.haliullina 22 сентября 2023, 08:33
Оценка
Понравилось!
22 сентября 2023, 08:33 Ответить
Киноафиша.инфо 22 сентября 2023, 20:59
в ответ на сообщение alina.haliullina от 22 сентября 2023, 08:33
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
22 сентября 2023, 20:59 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 23 сентября 2023, 00:16
Оценка
Отличный фильм, основан на реальных событиях. Невероятная история! Родные люди становятся совершенно чужими, совершенно разные, необразованные охотники становятся родными. Рекомендую.
23 сентября 2023, 00:16 Ответить
Киноафиша.инфо 23 сентября 2023, 02:52
в ответ на сообщение Марина Пурахина (Щукина) от 23 сентября 2023, 00:16
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
23 сентября 2023, 02:52 Ответить
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