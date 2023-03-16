Awareness, 2023

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Постер фильма Осведомленность
6.1
Осведомленность - Трейлер
Киноафиша Фильмы Осведомленность
6.1

Осведомленность

, 2023
Awareness
Испания / триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Осведомленность
6.1
Осведомленность - Трейлер
Осведомленность  Трейлер

В ролях

Педро Алонсо
Педро Алонсо
Vicente
Оскар Хаэнада
Оскар Хаэнада
Лила Лорен
Лила Лорен
Мария Педраса
Мария Педраса
Лукас Фуика
El Mulo
Карлос Шольц
Карлос Шольц
Ian
Enzo Calleja
Ian Niño
Jesús Castells
Jefe Agentes de Seguridad
Victor Cerezuela
Invitado catering
Kaloyan Kala Chavdarov
Carlos Cortés Ciudad
Agente 2
Джеймс Фолкнер
Джеймс Фолкнер
El Americano
Режиссер Даниэль Бенмаур
Сценарист Даниэль Бенмаур, Ivan Ledesma
Композитор Роке Баньос
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 16 марта 2023
Премьера в мире 16 марта 2023
Производство Federation Spain
Другие названия
Awareness, Awareness - A Realidade é uma Ilusão, Awareness - Die Realität Ist Eine Illusion, Awareness - La realtà è un'illusione, Сознание, अवेयरनेस, アウェアネス 超能力覚醒, سازمان آگاهی, آگاهی, Осознание, מודעות

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Осведомленность - Трейлер
Осведомленность Трейлер
Осведомленность - Тизер
Осведомленность Тизер
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