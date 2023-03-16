Awareness, 2023

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Осведомленность
6.1
Осведомленность
, 2023
Awareness
Испания / триллер / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
6.1
Осведомленность
Трейлер
Трейлер
В ролях
Педро Алонсо
Vicente
Оскар Хаэнада
Лила Лорен
Мария Педраса
Лукас Фуика
El Mulo
Карлос Шольц
Ian
Enzo Calleja
Ian Niño
Jesús Castells
Jefe Agentes de Seguridad
Victor Cerezuela
Invitado catering
Kaloyan Kala Chavdarov
Carlos Cortés Ciudad
Agente 2
Джеймс Фолкнер
El Americano
Режиссер
Даниэль Бенмаур
Сценарист
Даниэль Бенмаур
,
Ivan Ledesma
Композитор
Роке Баньос
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 52 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
16 марта 2023
Премьера в мире
16 марта 2023
Производство
Federation Spain
Другие названия
Awareness, Awareness - A Realidade é uma Ilusão, Awareness - Die Realität Ist Eine Illusion, Awareness - La realtà è un'illusione, Сознание, अवेयरनेस, アウェアネス 超能力覚醒, سازمان آگاهی, آگاهی, Осознание, מודעות
Еще
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
10
голосов
5.4
IMDb
Обновлено 29 апреля 2025
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