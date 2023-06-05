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Питомец Юрского периода. Утраченная тайна Питомец Юрского периода. Утраченная тайна
Киноафиша Фильмы Питомец Юрского периода. Утраченная тайна Отзывы о фильме «Питомец Юрского периода. Утраченная тайна»
The Adventures of Jurassic Pet: The Lost Secret Питомец Юрского периода. Утраченная тайна 2023 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Питомец Юрского периода. Утраченная тайна»

Вся информация о фильме
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5300007 5 июня 2023, 07:28
Оценка
Фильм не стоит смотреть. Чушь! Тем более идти семьёй. Возможно фильм понравится 3-5 летнему ребёнку, да и то наверное только ради кадров маленького динозавра.
5 июня 2023, 07:28 Ответить
Галина Напрасная 18 июня 2023, 22:10
Оценка
Не прошло и 10 мин.как дочь 13 лет попросила уйти.Фильм от 5 лет до 10.
18 июня 2023, 22:10 Ответить
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