Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катак. Ледниковый побег"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Питомец Юрского периода. Утраченная тайна
Отзывы о фильме «Питомец Юрского периода. Утраченная тайна»
The Adventures of Jurassic Pet: The Lost Secret
Питомец Юрского периода. Утраченная тайна
2023 / США
Трейлер
7.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Питомец Юрского периода. Утраченная тайна»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
5300007
5 июня 2023, 07:28
Оценка
Фильм не стоит смотреть. Чушь! Тем более идти семьёй. Возможно фильм понравится 3-5 летнему ребёнку, да и то наверное только ради кадров маленького динозавра.
5 июня 2023, 07:28
0
0
Ответить
Галина Напрасная
18 июня 2023, 22:10
Оценка
Не прошло и 10 мин.как дочь 13 лет попросила уйти.Фильм от 5 лет до 10.
18 июня 2023, 22:10
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Великий уравнитель 3
3 комментария
Мой легионер
2 комментария
Кентавр
43 комментария
Барби
32 комментария
Назад к динозаврам
7 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Патхан: Схватка со смертью
Отзывы
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Круче некуда
Отзывы
2023, США, боевик
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Related video
Нуждается в помощи: на Аманду из «Мелроуз Плэйс» страшно смотреть
Этот тест ответит на вопрос, как вы разбогатеете
Мало кто помнит мужа Валерии молодым: осторожно, не влюбитесь
«Это просто ад»: сестра Фриске подумывает избавиться от проблемной дочери
Русская кровь «победила» испанскую: дети Курниковой и Иглесиаса растут невероятно милыми
Внешность Джаспера из «Сумерек» вызывала много вопросов: теперь ему завидуют
А как же Лера? Жена Коляна из «Реальных пацанов» вызвала недоумение в Сети
Даже на похороны прийти поленятся: эти знаки Зодиака бросают пожилых родителей
«Вы все еще кипятите?»: при взгляде на звезду культовой рекламы нулевых станет не по себе
Забыла, что ей 52: Орбакайте избавилась от детей и пустилась во все тяжкие (горячие кадры)
Ковригина должен был играть другой: на успех «Девчатам» рассчитывать бы не пришлось
Злой рок «прошелся» по всем пионерам из «Кортика»: повезло лишь Генке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail