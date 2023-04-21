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Мурда Бойз - Маленска Класа
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Murda Boyz - Mahlenska Klasa

Мурда Бойз - Маленска Класа, 2023

2023 / Болгария
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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 21 апреля 2023
Режиссер
Виолетта Панчева
В ролях
Марсо
Божидар Костадинов
Дилян Калчев
Юлиан Балахуров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мурда Бойз - Маленска Класа 1 постер
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