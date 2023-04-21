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Мурда Бойз - Маленска Класа
Murda Boyz - Mahlenska Klasa
Мурда Бойз - Маленска Класа, 2023
2023 / Болгария
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Жанр:
боевик
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о выходе в прокат
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Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
21 апреля 2023
Режиссер
Виолетта Панчева
В ролях
Марсо
Божидар Костадинов
Дилян Калчев
Юлиан Балахуров
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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