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Вежливое общество, 2023

2023 / Великобритания
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О фильме
Риа Хан занимается боевыми искусствами, чтобы стать каскадершей, но когда ее сестра бросает художественную школу и обручается, Риа решает, что она и ее друзья должны устроить ограбление свадьбы.
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2023
Режиссер
Нида Манзур
В ролях
Прия Кансара
Риту Арья
Рену Бриндл
Рекха Джон-Чериян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вежливое общество 2 постера
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