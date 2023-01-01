Вежливое общество, 2023

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о выходе в прокат О фильме Риа Хан занимается боевыми искусствами, чтобы стать каскадершей, но когда ее сестра бросает художественную школу и обручается, Риа решает, что она и ее друзья должны устроить ограбление свадьбы. Развернуть Продолжительность 1 час 43 минуты Год выпуска 2023 Режиссер Нида Манзур В ролях Прия Кансара Риту Арья Рену Бриндл Рекха Джон-Чериян Все актеры и съемочная группа 2 постера

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