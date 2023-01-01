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Вежливое общество
Polite Society
Вежливое общество, 2023
2023 / Великобритания
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Жанр:
боевик
комедия
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О фильме
Риа Хан занимается боевыми искусствами, чтобы стать каскадершей, но когда ее сестра бросает художественную школу и обручается, Риа решает, что она и ее друзья должны устроить ограбление свадьбы.
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Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2023
Режиссер
Нида Манзур
В ролях
Прия Кансара
Риту Арья
Рену Бриндл
Рекха Джон-Чериян
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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