Реинкарнация: Сбой системы, 2022

Долгие годы Харрисона Харди преследует навязчивый, и при этом весьма скучный сон, с одной тревожной деталью. Герой был у десятка врачей и испробовал сотни методов работы с подсознанием, но каждую ночь он снова и снова возвращается в дом детства и видит красный шнур, свисающий с несуществующего чердака. Эксцентричный сомнолог доктор Карн обещает помочь избавиться от видения. Харди переезжает поближе к клинике и селится в дешевом отеле с темной историей. Очень скоро сновидцу придется узнать, что такое настоящий кошмар.