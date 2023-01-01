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Реинкарнация: Сбой системы Реинкарнация: Сбой системы
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Chariot

Реинкарнация: Сбой системы, 2022

2022 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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О фильме

Долгие годы Харрисона Харди преследует навязчивый, и при этом весьма скучный сон, с одной тревожной деталью. Герой был у десятка врачей и испробовал сотни методов работы с подсознанием, но каждую ночь он снова и снова возвращается в дом детства и видит красный шнур, свисающий с несуществующего чердака. Эксцентричный сомнолог доктор Карн обещает помочь избавиться от видения. Харди переезжает поближе к клинике и селится в дешевом отеле с темной историей. Очень скоро сновидцу придется узнать, что такое настоящий кошмар.

3.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Адам Сигал
В ролях
Томас Манн
Томас Манн
Роза Салазар
Роза Салазар
Скаут Тэйлор-Комптон
Скаут Тэйлор-Комптон
Шейн Уэст
Шейн Уэст
Джон Малкович
Джон Малкович
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Реинкарнация: Сбой системы 2 постера
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Реинкарнация: Сбой системы
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