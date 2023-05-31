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После смерти отца Хэл наследует огромную сеть отелей. Кажется, все складывается как нельзя лучше. Именно сейчас он обрел уверенность и возможность доказать совету директоров, что достоин управлять семейным бизнесом. Правда, совсем недавно Хэл был тряпкой, бледной тенью своего отца. Преображение стало возможным благодаря тайным встречам с доминатрикс Ребеккой, которая помогла Хэлу раскрыть весь потенциал. Перед тем как начать покорять корпоративный мир, он решается на последний сеанс подчинения.…