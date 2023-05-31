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Стоп-слово Стоп-слово
Киноафиша Фильмы Стоп-слово Отзывы о фильме «Стоп-слово»
Sanctuary Стоп-слово 2022 / Франция / Россия / США
5.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Стоп-слово»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

После смерти отца Хэл наследует огромную сеть отелей. Кажется, все складывается как нельзя лучше. Именно сейчас он обрел уверенность и возможность доказать совету директоров, что достоин управлять семейным бизнесом. Правда, совсем недавно Хэл был тряпкой, бледной тенью своего отца. Преображение стало возможным благодаря тайным встречам с доминатрикс Ребеккой, которая помогла Хэлу раскрыть весь потенциал. Перед тем как начать покорять корпоративный мир, он решается на последний сеанс подчинения.…

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elizavetamanager 31 мая 2023, 22:46
Оценка
Очень интересное кино, держит полтора часа в напряжении имея всего две локации и двух актеров. Полностью выстроен на диалогах и актерской игре, никаких отвлекающих моментов, спецэффектов или знакомых медийных лиц.
Показывает какие мы разные, что даже если у тебя есть все, тебе все равно чего-то не хватает…
Как мы слабы перед своими детскими травмами.
И как может быть круто-то когда половинки сходятся, но это говорит о том, что ты всего лишь половина…
Как можно грамотно применять свои мозги и монетизировать свои знания.
Много мыслей…
31 мая 2023, 22:46 Ответить
Maryka 1 июня 2023, 00:08
Оценка
Вообще не поняла почему фильму присвоили жанр эротический триллер, ни эротики, ни волнительно-напряженных моментов не увидела. Сюжет сам по себе оказался скучным, никакой интриги, никаких хитро-сплетенний. В зале под конец уже издавались нервные смешки, от того сколько раз героиня выходила из номера в коридор (в фильме показана только одна действующая локация и всего два актера) и возвращалась обратно под разными предлагали, либо герой её возвращал. 5 поставила только из за того, что фильм смотрела в прекрасном кинотеатре Мираж на Большом, считай за атмосферу и попытку разнообразить будничную среду. Фильм не рекомендую к просмотру, считаю, что заскучаете🤷‍♀️
1 июня 2023, 00:08 Ответить
Киноафиша.инфо 1 июня 2023, 12:05
в ответ на сообщение Maryka от 1 июня 2023, 00:08
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
1 июня 2023, 12:05 Ответить
Киноафиша.инфо 1 июня 2023, 12:05
в ответ на сообщение elizavetamanager от 31 мая 2023, 22:46
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
1 июня 2023, 12:05 Ответить
old_falc 12 июня 2023, 19:36
Оценка
Диалоги фальшивы. Реакции персонажей неестественны. Сюжет притянут за уши. Неинтересно.
12 июня 2023, 19:36 Ответить
User 20 июня 2023, 23:54
Оценка
Очень понравился. Обожаю фильмы, когда развязка в конце. Понимаешь все эмоции, поведение потом… Приходится прокручивать фрагменты снова и снова.
20 июня 2023, 23:54 Ответить
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