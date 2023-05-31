После смерти отца Хэл наследует огромную сеть отелей. Кажется, все складывается как нельзя лучше. Именно сейчас он обрел уверенность и возможность доказать совету директоров, что достоин управлять семейным бизнесом. Правда, совсем недавно Хэл был тряпкой, бледной тенью своего отца. Преображение стало возможным благодаря тайным встречам с доминатрикс Ребеккой, которая помогла Хэлу раскрыть весь потенциал. Перед тем как начать покорять корпоративный мир, он решается на последний сеанс подчинения.…
Показывает какие мы разные, что даже если у тебя есть все, тебе все равно чего-то не хватает…
Как мы слабы перед своими детскими травмами.
И как может быть круто-то когда половинки сходятся, но это говорит о том, что ты всего лишь половина…
Как можно грамотно применять свои мозги и монетизировать свои знания.
Много мыслей…
Авторизация по e-mail