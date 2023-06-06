«Стоп-слово»: Рецензия Киноафиши

После смерти отца Хэл наследует огромную сеть отелей. Кажется, все складывается как нельзя лучше. Именно сейчас он обрел уверенность и возможность доказать совету директоров, что достоин управлять семейным бизнесом. Правда, совсем недавно Хэл был тряпкой, бледной тенью своего отца. Преображение стало возможным благодаря тайным встречам с доминатрикс Ребеккой, которая помогла Хэлу раскрыть весь потенциал. Перед тем как начать покорять корпоративный мир, он решается на последний сеанс подчинения. Именно на нем Хэл должен поставить точку в этом нездоровом общении. Но Ребекка не готова расставаться с богатым и обаятельным клиентом, ведь без ее сеансов он бы так и остался никем. Девушка хочет заполучить свою долю и испытывает Хэла на прочность.

Дальше нас ждет запутанная психологическая игра, в которой открываются худшие стороны героев. Комнату отеля захватывают их страхи, потаенные желания и душевные травмы. Правда, внимательно наблюдая за происходящим, быстро становится понятно, что у героев нет четких и хитрых стратегий. Просто два человека застряли вместе и при всем желании не способны разорвать связь друг с другом. Парочка принимает роковые решения на ходу, отталкиваясь от чувств и реакция партнера. Это делает «Стоп-слово» приземленнее и добавляет истории правдоподобности. Эти разборки напоминают партию в покер, где каждый постоянно идет в all in и одновременно пытается блефовать.

Стоп-слово

Все эти сексуальные игры и постоянное возбуждение, конечно, оказываются способом отгородиться от реальных проблем с хрупким эго, неуверенностью в себе, принятием маскулинности и прощением родителей. Номер в отеле превращается в кабинет психотерапии. Такое место невероятной откровенности, где герои могут не стесняться своих желаний и пороков. Поэтому единственный выход наружу не дверь, а собственное преображение. Героям придется проделать большой путь и действительно познать самих себя. Ставка сделана именно на исследование скрытых чувств и эмоций. Эротики, БДСМ, доминирования и откровенности в картине практически нет. Все неожиданно целомудренно. В какой-то момент забываешь и о наличии стоп-слова. Оно хоть и призвано положить конец этой игре, но оказывается лишь криком души, актом беспомощности. Последней попыткой избежать болезненных ответов.

Стоп-слово

Все держится на химии героев. Маргарет Куэлли и Кристофер Эбботт буквально подчиняют себе экран. Больше нас никто отвлекать не будет. Номер наэлектризован сексуальным напряжением и нерешенными разногласиями. Куэлли, вновь притягательно кривляется и незабываемо танцует. Эбботт же медленно сходит с ума и очень долго осознает причину своих проблем. Дальше уже включается монтаж, который отлично создает напряжение. А помогает собраться картине оператор Людовика Исидоре. Большую часть времени она просто выхватывает крупные планы блистательных Куэлли и Эбботта, позволяя увидеть все эмоции на лицах актеров.

Стоп-слово

«Стоп-слово» вызывает целую бурю эмоций, но, возможно, не попадет в ваши эротические фетиши. Нас буквально приводят на болезненный и травматичный сеанс экспериментальной психотерапии. Сексуальные практики остаются где-то в стороне, превращаясь в скучный и малоинтересный факт. Главное здесь — исследование эмоциональных травм и возможность оставить их в прошлом. И пускай происходящее выглядит немного театрально (фильм даже разделен на своеобразные акты), а финал оказывается комичным, химия между Куэлли и Эбботтом сглаживает любые шероховатости.