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Паранормальное. Страна призраков
Отзывы о фильме «Паранормальное. Страна призраков»
The Resurrection of Charles Manson
Паранормальное. Страна призраков
2023 / США
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4.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.3
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Anna Galkina
24 октября 2023, 23:48
Фильм-полное дно, абсолютно непонятный. Не тратьте своё время и деньги.
24 октября 2023, 23:48
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