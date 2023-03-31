Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Схватка с дьяволом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рождение легенд Рождение легенд
Киноафиша Фильмы Рождение легенд Отзывы о фильме «Рождение легенд»
Spinning Gold Рождение легенд 2023 / США
7.7 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Рождение легенд»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Джек Лондон 31 марта 2023, 19:46
Посмотрел трейлер и теперь не могу дождаться премьеру в кино)
31 марта 2023, 19:46 Ответить
evangelinetaylor1048 7 июня 2023, 20:39
Оценка
Фильм пролетает буквально на одном дыхании. Это же надо было рассказать настолько интересную историю про целый легион популярных исполнителей во главе с легендарными Kiss. И причем сделать это так, чтобы кино не было поверхностное и реально увлекало собой без остатка! Короче говоря, надо брать и смотреть!
7 июня 2023, 20:39 Ответить
mikhail43624chernobai1994 8 июня 2023, 06:57
Я фильм точно запомню надолго. В первую очередь потому, что у него просто идеальный (на мой вкус) саундтрек и в целом интригующая история про человека, который рискнул играть не по правилам и подчинил себе музыкальную индустрия. Было круто, посмотрите обязательно.
8 июня 2023, 06:57 Ответить
Киноафиша.инфо 8 июня 2023, 11:38
в ответ на сообщение mikhail43624chernobai1994 от 8 июня 2023, 06:57
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
8 июня 2023, 11:38 Ответить
Киноафиша.инфо 8 июня 2023, 11:38
в ответ на сообщение evangelinetaylor1048 от 7 июня 2023, 20:39
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
8 июня 2023, 11:38 Ответить
Полина Фокина 9 июня 2023, 00:04
Оценка
Это именно тот фильм, который по любому стоит посмотреть в кино. История Нила Богарта уже давно просилась на экраны и очень хорошо, что «Рождение легенд» наконец-то состоялось. Фильм яркий, динамичный и моментально цепляет. Естественно я говорю ему ДА.
9 июня 2023, 00:04 Ответить
Киноафиша.инфо 9 июня 2023, 13:35
в ответ на сообщение Полина Фокина от 9 июня 2023, 00:04
Добрый день! Рады , что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
9 июня 2023, 13:35 Ответить
Андрей Лютин 10 июня 2023, 08:08
Оценка
Посмотреть стоит точно. По крайней мере вы напомните себе самые крутые композиции Kiss и других популярных групп, да и вообще было очень интересно узнать, кто же именно стоял за их успехом. Всех деталей раскрывать не буду, а просто скажу – это кино из тех, которые оставят после себя долгое послевкусие.
10 июня 2023, 08:08 Ответить
Инна Инна 11 июня 2023, 04:34
в ответ на сообщение mikhail43624chernobai1994 от 8 июня 2023, 06:57
Вы правы.Прекрасный фильм.
11 июня 2023, 04:34 Ответить
Comon 14 июня 2023, 03:09
Оценка
Очередной крутейший муз байопик. В гл роли - неизвестный доселе актёр, кто бы мог подумать. Да и все другие роли на уровне. Полное погружение и позитив от просмотра.
14 июня 2023, 03:09 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июня 2023, 11:29
в ответ на сообщение Comon от 14 июня 2023, 03:09
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо за отзыв!
14 июня 2023, 11:29 Ответить
Татьяна Репина 14 июня 2023, 20:45
Оценка
Очень понравился!
14 июня 2023, 20:45 Ответить
old_falc 15 июня 2023, 10:40
Оценка
Замечательный фильм... Следует пойти, хотя бы, чтоб послушать хорошую музыку 👍 Да и ностальгия по молодым годам: рос на этих пластинках.
Круууутоооо!
15 июня 2023, 10:40 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июня 2023, 11:24
в ответ на сообщение old_falc от 15 июня 2023, 10:40
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо, что поделились мнением!
15 июня 2023, 11:24 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июня 2023, 11:24
в ответ на сообщение Татьяна Репина от 14 июня 2023, 20:45
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо за отзыв!
15 июня 2023, 11:24 Ответить
elvira23 17 июня 2023, 22:09
Оценка
Фильм для любителей американской музыки 70-х, колоритно воссоздан вайб того времени , секс, наркотики, рок-н-ролл. История взлетов и падений, банкротства и успеха. Фильм понравился
17 июня 2023, 22:09 Ответить
Киноафиша.инфо 18 июня 2023, 12:16
в ответ на сообщение elvira23 от 17 июня 2023, 22:09
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
18 июня 2023, 12:16 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане 1 комментарий
Круче некуда
Круче некуда 9 комментариев
Барби
Барби 25 комментариев
Кукла. Реинкарнация зла
Кукла. Реинкарнация зла 3 комментария
Кентавр
Кентавр 40 комментариев
Гипнотик
Гипнотик 27 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 34 комментария
Русалочка
Русалочка 25 комментариев
Восставшая из ада
Восставшая из ада 10 комментариев
Восстание зловещих мертвецов
Восстание зловещих мертвецов 5 комментариев
Заклятье. Незаконченная глава
Заклятье. Незаконченная глава 2 комментария
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью 15 комментариев
Маленький вампир
Маленький вампир 5 комментариев
Вызов
Вызов 298 комментариев
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний 16 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 81 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 41 комментарий
Басқа Вариант Жоқ 3 комментария
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам 6 комментариев
Помилование
Помилование 8 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Круче некуда
Круче некуда
2023, США, боевик
Побег из страны роботов
Побег из страны роботов
2023, Китай, анимация
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Помните разбитого инсультом Алексея Янина? Взгляните, что стало с его женой
Рощин из «Хождения по мукам» 38 лет прятал сына: причина шокирует
Трудно поверить: о родстве леди Ди с главной бунтаркой Голливуда мало кто знал
Злодейку из сериала «Моя вторая мама» не узнать: пластика пошла на пользу
Предстала на экране в пугающем виде: «официантку Клаву» на роль бомжа даже не гримировали
Меры не знают: три знака Зодиака, которые не могут отказаться от спиртного
Теперь понятно, откуда у Борщевой из Сomedy Woman такая нестандартная внешность: вся в отца-иностранца
Тест: во сколько лет вам лучше выйти замуж?
Пробирает до мурашек: близнецу звезды «Крестного отца» была уготована жуткая участь
Дана Борисова отправила 15-летнюю дочь на увеличение губ: от естественной красоты не осталось ни следа
Скрыть очевидное не вышло: что не так с Ромой Букиным из продолжения «Счастливы вместе»
Народ обомлел, увидев фото первого мужчины Ляйсан Утяшевой: вот кого она окрутила
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше