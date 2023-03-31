Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Схватка с дьяволом"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Рождение легенд
Отзывы о фильме «Рождение легенд»
Spinning Gold
Рождение легенд
2023 / США
Трейлер
7.7
Оцените
21
голос
Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Рождение легенд»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Джек Лондон
31 марта 2023, 19:46
Посмотрел трейлер и теперь не могу дождаться премьеру в кино)
31 марта 2023, 19:46
0
0
Ответить
evangelinetaylor1048
7 июня 2023, 20:39
Оценка
Фильм пролетает буквально на одном дыхании. Это же надо было рассказать настолько интересную историю про целый легион популярных исполнителей во главе с легендарными Kiss. И причем сделать это так, чтобы кино не было поверхностное и реально увлекало собой без остатка! Короче говоря, надо брать и смотреть!
7 июня 2023, 20:39
0
0
Ответить
mikhail43624chernobai1994
8 июня 2023, 06:57
Я фильм точно запомню надолго. В первую очередь потому, что у него просто идеальный (на мой вкус) саундтрек и в целом интригующая история про человека, который рискнул играть не по правилам и подчинил себе музыкальную индустрия. Было круто, посмотрите обязательно.
8 июня 2023, 06:57
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
8 июня 2023, 11:38
в ответ на сообщение
mikhail43624chernobai1994 от 8 июня 2023, 06:57
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
8 июня 2023, 11:38
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
8 июня 2023, 11:38
в ответ на сообщение
evangelinetaylor1048 от 7 июня 2023, 20:39
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
8 июня 2023, 11:38
0
0
Ответить
Полина Фокина
9 июня 2023, 00:04
Оценка
Это именно тот фильм, который по любому стоит посмотреть в кино. История Нила Богарта уже давно просилась на экраны и очень хорошо, что «Рождение легенд» наконец-то состоялось. Фильм яркий, динамичный и моментально цепляет. Естественно я говорю ему ДА.
9 июня 2023, 00:04
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
9 июня 2023, 13:35
в ответ на сообщение
Полина Фокина от 9 июня 2023, 00:04
Добрый день! Рады , что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
9 июня 2023, 13:35
0
0
Ответить
Андрей Лютин
10 июня 2023, 08:08
Оценка
Посмотреть стоит точно. По крайней мере вы напомните себе самые крутые композиции Kiss и других популярных групп, да и вообще было очень интересно узнать, кто же именно стоял за их успехом. Всех деталей раскрывать не буду, а просто скажу – это кино из тех, которые оставят после себя долгое послевкусие.
10 июня 2023, 08:08
0
0
Ответить
Инна Инна
11 июня 2023, 04:34
в ответ на сообщение
mikhail43624chernobai1994 от 8 июня 2023, 06:57
Вы правы.Прекрасный фильм.
11 июня 2023, 04:34
0
0
Ответить
Comon
14 июня 2023, 03:09
Оценка
Очередной крутейший муз байопик. В гл роли - неизвестный доселе актёр, кто бы мог подумать. Да и все другие роли на уровне. Полное погружение и позитив от просмотра.
14 июня 2023, 03:09
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
14 июня 2023, 11:29
в ответ на сообщение
Comon от 14 июня 2023, 03:09
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо за отзыв!
14 июня 2023, 11:29
0
0
Ответить
Татьяна Репина
14 июня 2023, 20:45
Оценка
Очень понравился!
14 июня 2023, 20:45
0
0
Ответить
old_falc
15 июня 2023, 10:40
Оценка
Замечательный фильм... Следует пойти, хотя бы, чтоб послушать хорошую музыку 👍 Да и ностальгия по молодым годам: рос на этих пластинках.
Круууутоооо!
15 июня 2023, 10:40
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
15 июня 2023, 11:24
в ответ на сообщение
old_falc от 15 июня 2023, 10:40
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо, что поделились мнением!
15 июня 2023, 11:24
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
15 июня 2023, 11:24
в ответ на сообщение
Татьяна Репина от 14 июня 2023, 20:45
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо за отзыв!
15 июня 2023, 11:24
0
0
Ответить
elvira23
17 июня 2023, 22:09
Оценка
Фильм для любителей американской музыки 70-х, колоритно воссоздан вайб того времени , секс, наркотики, рок-н-ролл. История взлетов и падений, банкротства и успеха. Фильм понравился
17 июня 2023, 22:09
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
18 июня 2023, 12:16
в ответ на сообщение
elvira23 от 17 июня 2023, 22:09
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
18 июня 2023, 12:16
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Криминальный Город: Разборки В Пусане
1 комментарий
Круче некуда
9 комментариев
Барби
25 комментариев
Кукла. Реинкарнация зла
3 комментария
Кентавр
40 комментариев
Гипнотик
27 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
34 комментария
Русалочка
25 комментариев
Восставшая из ада
10 комментариев
Восстание зловещих мертвецов
5 комментариев
Заклятье. Незаконченная глава
2 комментария
Патхан: Схватка со смертью
15 комментариев
Маленький вампир
5 комментариев
Вызов
298 комментариев
Яга и книга заклинаний
16 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
81 комментарий
14+: Продолжение
41 комментарий
Басқа Вариант Жоқ
3 комментария
Назад к динозаврам
6 комментариев
Помилование
8 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Патхан: Схватка со смертью
Отзывы
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Круче некуда
Отзывы
2023, США, боевик
Побег из страны роботов
Отзывы
2023, Китай, анимация
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Помните разбитого инсультом Алексея Янина? Взгляните, что стало с его женой
Рощин из «Хождения по мукам» 38 лет прятал сына: причина шокирует
Трудно поверить: о родстве леди Ди с главной бунтаркой Голливуда мало кто знал
Злодейку из сериала «Моя вторая мама» не узнать: пластика пошла на пользу
Предстала на экране в пугающем виде: «официантку Клаву» на роль бомжа даже не гримировали
Меры не знают: три знака Зодиака, которые не могут отказаться от спиртного
Теперь понятно, откуда у Борщевой из Сomedy Woman такая нестандартная внешность: вся в отца-иностранца
Тест: во сколько лет вам лучше выйти замуж?
Пробирает до мурашек: близнецу звезды «Крестного отца» была уготована жуткая участь
Дана Борисова отправила 15-летнюю дочь на увеличение губ: от естественной красоты не осталось ни следа
Скрыть очевидное не вышло: что не так с Ромой Букиным из продолжения «Счастливы вместе»
Народ обомлел, увидев фото первого мужчины Ляйсан Утяшевой: вот кого она окрутила
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Круууутоооо!
Авторизация по e-mail