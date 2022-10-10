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Постер фильма Продается дом
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Продается дом

, 2023
Үй сатылат
Кыргызстан / драма / 18+
Постер фильма Продается дом

О фильме

Трогательная, взаимная любовь молодоженов скромно воспитывающих трехлетнюю дочь и ожидающих рождения второго ребенка , неожиданно усложняется из-за несогласованных действий мужа и жены. Мелкий , безграмотный бизнес мужа заводит их в тупик - отправленный им товар за рубеж, пропадает на границе. Чтобы погасить кредит , муж берет деньги у родственников - взамен обещая отдать новорожденного ребенка. Подобно мужу , не согласовывая действия с любимым, жена хочет уехать на заработки заграницу и совершает аборт...

В ролях

Омурбек Нурдинов
Damir
Калипа Таштанова
Cholpon
Режиссер Таалайбек Кулмендеев
Сценарист Таалайбек Кулмендеев, Bolsunbek Taalaibek Uulu
Композитор Murzali Jenbaev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2023
Премьера в мире 10 октября 2022
Дата выхода
23 марта 2023 Кыргызстан 16+
Производство Kyrgyzfilm
Другие названия
Prodayetsya Dom, Home for Sale

Рейтинг фильма

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Обновлено 14 января 2026

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