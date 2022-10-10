Продается дом, 2023

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Трогательная, взаимная любовь молодоженов скромно воспитывающих трехлетнюю дочь и ожидающих рождения второго ребенка , неожиданно усложняется из-за несогласованных действий мужа и жены. Мелкий , безграмотный бизнес мужа заводит их в тупик - отправленный им товар за рубеж, пропадает на границе. Чтобы погасить кредит , муж берет деньги у родственников - взамен обещая отдать новорожденного ребенка. Подобно мужу , не согласовывая действия с любимым, жена хочет уехать на заработки заграницу и совершает аборт...
|23 марта 2023
|Кыргызстан
|16+