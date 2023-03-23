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Продается дом, 2023

2023 / Киргизия
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О фильме

Трогательная, взаимная любовь молодоженов скромно воспитывающих трехлетнюю дочь и ожидающих рождения второго ребенка , неожиданно усложняется из-за несогласованных действий мужа и жены. Мелкий , безграмотный бизнес мужа заводит их в тупик - отправленный им товар за рубеж, пропадает на границе. Чтобы погасить кредит , муж берет деньги у родственников - взамен обещая отдать новорожденного ребенка. Подобно мужу , не согласовывая действия с любимым, жена хочет уехать на заработки заграницу и совершает аборт...

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Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 марта 2023
Режиссер
Таалайбек Кулмендеев
В ролях
Омурбек Нурдинов
Калипа Таштанова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Продается дом 1 постер
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