Продается дом, 2023

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о выходе в прокат О фильме Трогательная, взаимная любовь молодоженов скромно воспитывающих трехлетнюю дочь и ожидающих рождения второго ребенка , неожиданно усложняется из-за несогласованных действий мужа и жены. Мелкий , безграмотный бизнес мужа заводит их в тупик - отправленный им товар за рубеж, пропадает на границе. Чтобы погасить кредит , муж берет деньги у родственников - взамен обещая отдать новорожденного ребенка. Подобно мужу , не согласовывая действия с любимым, жена хочет уехать на заработки заграницу и совершает аборт... Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 21 минута Год выпуска 2023 Премьера в мире 23 марта 2023 Режиссер Таалайбек Кулмендеев В ролях Омурбек Нурдинов Калипа Таштанова Все актеры и съемочная группа 1 постер

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