Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
7.3
Киноафиша
Фильмы
Динара
7.3
Динара
, 1988
Dinara
СССР / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
7.3
О фильме
Документальный фильм, посвященный творчеству одной из самых самобытных режиссеров советского времени Динары Асановой.
Развернуть
В ролях
Динара Асанова
Self
Режиссер
Виктор Титов
Сценарист
Виктор Титов
Композитор
Мартынов, Николай Авксентьевич
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 12 минут
Год выпуска
1988
Премьера в мире
1 января 1988
Дата выхода
1 января 1988
СССР
Производство
Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Dinara, Динара
Еще
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
15
голосов
7
IMDb
Обновлено 6 мая 2025
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Мотор Сити
Отзывы
2025, США, боевик, криминал, драма
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
Пластиковые кабинки ушли в прошлое: неуютным и уродливым коробам нашлось сразу 3 замены в ванной
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»
Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
В топе сериалов за неделю не только «Холод», но и «Перекати-поле»: зрители плюются, но смотрят без остановки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить