Динара, 1988

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о выходе в прокат О фильме Документальный фильм, посвященный творчеству одной из самых самобытных режиссеров советского времени Динары Асановой. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 12 минут Год выпуска 1988 Возраст 0+ Режиссер Виктор Титов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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