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Постер фильма Динара
7.3
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7.3

Динара

, 1988
Dinara
СССР / документальный / 18+
Постер фильма Динара
7.3

О фильме

Документальный фильм, посвященный творчеству одной из самых самобытных режиссеров советского времени Динары Асановой.

В ролях

Динара Асанова
Self
Режиссер Виктор Титов
Сценарист Виктор Титов
Композитор Мартынов, Николай Авксентьевич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 1 января 1988
Дата выхода
1 января 1988 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Dinara, Динара

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7 IMDb
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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