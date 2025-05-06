Динара, 1988

Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи

Пластиковые кабинки ушли в прошлое: неуютным и уродливым коробам нашлось сразу 3 замены в ванной

В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка

На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе

«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами

Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев

Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»

«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»

Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть

Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа