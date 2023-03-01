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Гандер – международный аэропорт на краю цивилизации Гандер – международный аэропорт на краю цивилизации
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Гандер – международный аэропорт на краю цивилизации

Гандер – международный аэропорт на краю цивилизации, 2020

2020 / Германия
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О фильме

В 1938 году на острове Ньюфаундленд был построен Международный аэропорт Гандер, на то время – крупнейший в мире. Использовался он редко, ведь самолетов, способных пересечь Атлантику, было крайне мало. За два десятилетия до Второй мировой войны успешно такой перелет осуществила лишь сотня лайнеров, а около 50 попыток завершились неудачно. В 60-х годах число рейсов через эту воздушную гавань сильно сократилось, так как коммерческие лайнеры уже могли совершать перелет без дозаправок. Но с этим местом связано множество удивительных историй, а сам аэропорт стал своеобразным памятником ушедшей эпохи.

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Продолжительность 51 минута
Год выпуска 2020
Возраст 12+
Режиссер
Роланд Мэй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гандер – международный аэропорт на краю цивилизации 1 постер
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Гандер – международный аэропорт на краю цивилизации
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