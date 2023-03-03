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Постер фильма Астероиды – источник жизни?
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Астероиды – источник жизни?

, 2019
Астероиды – источник жизни?
Япония / документальный / 18+
Постер фильма Астероиды – источник жизни?

О фильме

В феврале 2019 года японский космический зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид Рюгу в 300 миллионах километров от Земли. Проследите за миссией команды, которая отобрала образцы астероида, чтобы доставить их на нашу планету.

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2019

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Обновлено 3 марта 2023

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