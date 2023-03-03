В феврале 2019 года японский космический зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид Рюгу в 300 миллионах километров от Земли. Проследите за миссией команды, которая отобрала образцы астероида, чтобы доставить их на нашу планету.
Детали фильма
СтранаЯпония
Продолжительность1 час 15 минут
Год выпуска2019
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Обновлено 3 марта 2023
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