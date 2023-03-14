Свобода в квадрате, 2023

В основе сюжета — два научных эксперимента, которые имитируют дальний космический полет. Физиолог Николай Осецкий отправляется в Антарктиду, чтобы исследовать зрение человека в условиях, максимально приближенных к лунным. А группа испытателей из России и США запирается в копии космического корабля, чтобы проверить на себе влияние изоляции. Оба эксперимента приводят героев в состояние острого одиночества. И ставят перед нами вопрос: готов ли человек к дальним космическим полетам духовно, а не физически?