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Свобода в квадрате
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Свобода в квадрате, 2023

2023 / Россия
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О фильме

В основе сюжета — два научных эксперимента, которые имитируют дальний космический полет. Физиолог Николай Осецкий отправляется в Антарктиду, чтобы исследовать зрение человека в условиях, максимально приближенных к лунным. А группа испытателей из России и США запирается в копии космического корабля, чтобы проверить на себе влияние изоляции. Оба эксперимента приводят героев в состояние острого одиночества. И ставят перед нами вопрос: готов ли человек к дальним космическим полетам духовно, а не физически?

Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 2023
Возраст 12+
Режиссер
Анастасия Зверькова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свобода в квадрате 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:30 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
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«Свобода в квадрате» в кинотеатрах

вт 14
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Каро 11 Октябрь Арбатская
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