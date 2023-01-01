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Одиночный смартфон
Single Shankarum Smartphone Simranum
Одиночный смартфон, 2023
2023 / Индия
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Жанр:
комедия
драма
фантастика
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Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
2023
Режиссер
Виньеш Ша П.Н.
В ролях
Каушик Махата
Кпи Бала
Bagavathi Perumal
Мегла Акаш
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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