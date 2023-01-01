Одиночный смартфон, 2023

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о выходе в прокат Продолжительность 2 часа 10 минут Год выпуска 2023 Режиссер Виньеш Ша П.Н. В ролях Каушик Махата Кпи Бала Bagavathi Perumal Мегла Акаш Все актеры и съемочная группа 1 постер

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