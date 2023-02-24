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Одиночный смартфон
5.4
Одиночный смартфон
, 2023
Single Shankarum Smartphone Simranum
Индия / комедия, драма, фантастика / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.4
В ролях
Каушик Махата
Кпи Бала
Raja
Багавати Перумал
Hamsa Gupta
Мегла Акаш
Simran
Ma ka Pa Anand
Vicky
Divya Ganesh
Anitha
Anju Kurian
Tulsi Radhakrishnan
Mano
Bhaskaran
Sha Ra
Madesh
Kalki Raja
Мотта Раджендран
Police
Kalki Raja
Режиссер
Виньеш Ша П.Н.
Сценарист
Виньеш Ша П.Н.
Композитор
Leon James
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
24 февраля 2023
Дата выхода
3 марта 2023
Великобритания
12A
24 февраля 2023
Индия
U
24 февраля 2023
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$10 187
Производство
Lark Studios
Другие названия
Single Shankarum Smartphone Simranum, SSSS, Single Sankarum Smartphone Simranum
Еще
Рейтинг фильма
5.4
Оцените
14
голосов
4.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 28 августа 2026
Отзывы о фильме
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