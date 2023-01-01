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Сага о викингах: Тёмные времена Сага о викингах: Тёмные времена
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A Viking Saga: The Darkest Day

Сага о викингах: Тёмные времена, 2013

2013 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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О фильме

Основано на реальных событиях. Брошенный в мир, полный жестокости, крови и убийств, Херевард, начинающий монах, должен доставить в безопасный монастырь Ионы Святое Еванигелие Линдисфарнского — книгу необычной красоты и силы. В то же время её хочет захватить адский батальон смерти викингов. По дороге в монастырь он встречает жестокого и искусного фехтовальщика, который откликается на его мольбы и посвящает свою жизнь защите Хереварда на то время, пока тот доставляет книгу. Посреди пути они сталкиваются с викингами, готовыми убивать ради того, чтобы получить то, что они хотят.

4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2013
Возраст 18+
Режиссер
Крис Кроу
В ролях
Ричард Элфин
Гарет Джон Бэйл
Йен Дикс
Линдси Фиклинг
Пол Гэмбл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сага о викингах: Тёмные времена 2 постера
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Сага о викингах: Тёмные времена смотреть онлайн

Сага о викингах: Тёмные времена
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Кадры из фильма Все кадры
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