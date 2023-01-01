Сага о викингах: Тёмные времена, 2013

Основано на реальных событиях. Брошенный в мир, полный жестокости, крови и убийств, Херевард, начинающий монах, должен доставить в безопасный монастырь Ионы Святое Еванигелие Линдисфарнского — книгу необычной красоты и силы. В то же время её хочет захватить адский батальон смерти викингов. По дороге в монастырь он встречает жестокого и искусного фехтовальщика, который откликается на его мольбы и посвящает свою жизнь защите Хереварда на то время, пока тот доставляет книгу. Посреди пути они сталкиваются с викингами, готовыми убивать ради того, чтобы получить то, что они хотят.