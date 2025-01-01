Кто же все-таки убил Муху в сериале «Бригада»: эту страшную тайну не могли раскрыть целых шесть лет

Одна культовая фраза из трех слов — и сразу можно понять, что это «Властелин колец»: знают даже те, кто не смотрел

Наконец-то и Чоппер появится: что известно о 2 сезоне нашумевшего хита Netflix «Ван Пис»

По самому скандальному ужастику в истории сняли документалку — и она оказалась еще отвратительнее (хотя казалось, что хуже — некуда)

«Стыдная комедия про рыжую ведьму»: современные зрители уже не боготворят «Великолепный век» — проблем слишком много, чтоб закрывать глаза

90+ «свежести» проходняку не ставят: лучшее фэнтези 2024 года в России толком не заметили — без магии и для детей, но зайдет и взрослым

«Беременна в 12» и заокеанский «Хрустальный»: 3 роскошных триллера из экзотических стран — каждого мини-сериала хватит ровно на вечер

Не только Джон Сноу оказался «с сюрпризом»: в «Игре престолов» был еще один «скрытый» Таргариен — но правду о нем поняли слишком поздно

Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают»

Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину)