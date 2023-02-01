Глобальные ценности, 2021

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о выходе в прокат О фильме Иностранные художники, хореографы, танцоры и музыканты узнают и осмысливают Россию. Юные таланты со всего мира собрались в Санкт-Петербурге, чтобы развивать свои творческие способности в культурной столице нашей страны. Они обучаются мастерству дирижирования, вокала, балета и создания произведений искусства. Сейчас студенты Академии танца Бориса Эйфмана, Академии живописи имени Ильи Репина и Консерватории имени Римского-Корсакова готовят свои дипломные работы. Их ждут показы на финальных гала-концертах и первом летнем фестивале «Глобальные ценности». Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 7 минут Год выпуска 2021 Возраст 12+ Режиссер Александр Замыслов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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