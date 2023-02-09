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Постер фильма Глобальные ценности
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Глобальные ценности

, 2021
Глобальные ценности
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Глобальные ценности

О фильме

Иностранные художники, хореографы, танцоры и музыканты узнают и осмысливают Россию. Юные таланты со всего мира собрались в Санкт-Петербурге, чтобы развивать свои творческие способности в культурной столице нашей страны. Они обучаются мастерству дирижирования, вокала, балета и создания произведений искусства. Сейчас студенты Академии танца Бориса Эйфмана, Академии живописи имени Ильи Репина и Консерватории имени Римского-Корсакова готовят свои дипломные работы. Их ждут показы на финальных гала-концертах и первом летнем фестивале «Глобальные ценности».

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 2021

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 9 февраля 2023

Отзывы о фильме

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