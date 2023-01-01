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Перевозчик, 2020

2020 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Напряженный триллер о мексиканском шеф-поваре, который идет на преступление, чтобы избежать депортации. Эрнандес — в прошлом подающий надежды шеф-повар, эмигрировал в Штаты и даже получил работу в одном из престижных ресторанов, затерянных в горах. Но вот членам его семьи грозит депортация, если они не заплатят 60 000 долларов государственных налогов. Эрнандес обращается за помощью к своему боссу Фаусту, и тот обещает помочь, но не бескорыстно… Фауст готов погасить налоги за семью своего работника, если он возьмется перегнать по указанному адресу машину. Никакого видимого нелегального груза в ней нет, но дело с самого начала обещает быть очень опасным.

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Режиссер
Nick Rush
В ролях
Marsuvio Sánchez
Ричард Кип
Элиана Суа
Eric Wood
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Перевозчик 2 постера
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Перевозчик
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