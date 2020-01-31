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Постер фильма Перевозчик
5.1
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5.1

Перевозчик

, 2020
Simmer
США / криминал, драма, триллер / 18+
Постер фильма Перевозчик
5.1

О фильме

Напряженный триллер о мексиканском шеф-поваре, который идет на преступление, чтобы избежать депортации. Эрнандес — в прошлом подающий надежды шеф-повар, эмигрировал в Штаты и даже получил работу в одном из престижных ресторанов, затерянных в горах. Но вот членам его семьи грозит депортация, если они не заплатят 60 000 долларов государственных налогов. Эрнандес обращается за помощью к своему боссу Фаусту, и тот обещает помочь, но не бескорыстно… Фауст готов погасить налоги за семью своего работника, если он возьмется перегнать по указанному адресу машину. Никакого видимого нелегального груза в ней нет, но дело с самого начала обещает быть очень опасным.

В ролях

Marsuvio Sánchez
Chef Hernandez
Ричард Кип
Willem Faust
Элиана Суа
Lulu
Eric Wood
Michael
Kelsie Elena
Travis Su'a
Rodrigo
Monica Lopez
Mama
Chris Eguizabal
Daniel Hernandez
Elvia Martinez
Abuela
Oscar R. Sanchez
Gary
Карина Гейл
Карина Гейл
Gloria
Режиссер Nick Rush, Stefan van de Graaff
Сценарист Stefan van de Graaff, Nick Rush
Композитор Christian Darais
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 31 января 2020
Премьера в мире 31 января 2020
Производство Vibe Pictures
Другие названия
Simmer, Conduire ou mourir, Es gibt nur eine Regel, The Job, 시머

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Обновлено 7 февраля 2023

Отзывы о фильме

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