Перевозчик, 2020

Напряженный триллер о мексиканском шеф-поваре, который идет на преступление, чтобы избежать депортации. Эрнандес — в прошлом подающий надежды шеф-повар, эмигрировал в Штаты и даже получил работу в одном из престижных ресторанов, затерянных в горах. Но вот членам его семьи грозит депортация, если они не заплатят 60 000 долларов государственных налогов. Эрнандес обращается за помощью к своему боссу Фаусту, и тот обещает помочь, но не бескорыстно… Фауст готов погасить налоги за семью своего работника, если он возьмется перегнать по указанному адресу машину. Никакого видимого нелегального груза в ней нет, но дело с самого начала обещает быть очень опасным.