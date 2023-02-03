Ведиккетту, 2023

В ролях
Вишну Унникришнан
Shibuttan
Айшвария Анилкумар
Shimily
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Bibin George, Вишну Унникришнан
Сценарист
Bibin George, Вишну Унникришнан
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 38 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
3 февраля 2023
Дата выхода
|3 февраля 2023
|Индия
|
|U
|9 февраля 2023
|ОАЭ
|
|18TC
Бюджет
90 000 000 INR
Сборы в мире
$1 943
Производство
Badushaa Cinemas, Pen & Paper Creations, Sree Gokulam Movies
Другие названия
Vedikkettu, Vedikettu