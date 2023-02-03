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Постер фильма Ведиккетту
5.6
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5.6

Ведиккетту

, 2023
Vedikkettu
Индия / комедия, драма / 18+
Постер фильма Ведиккетту
5.6

В ролях

Вишну Унникришнан
Shibuttan
Айшвария Анилкумар
Shimily
Дхипу Н. Баабу
Thakkudu
Bibin George
Chitheresh
Reghunath Paleri
Doctor
Neethu Chandran
Rajitha
Arun Manjaly
Manjusree Nair
Режиссер Bibin George, Вишну Унникришнан
Сценарист Bibin George, Вишну Унникришнан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 38 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 3 февраля 2023
Дата выхода
3 февраля 2023 Индия U
9 февраля 2023 ОАЭ 18TC
Бюджет 90 000 000 INR
Сборы в мире $1 943
Производство Badushaa Cinemas, Pen & Paper Creations, Sree Gokulam Movies
Другие названия
Vedikkettu, Vedikettu

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 4 сентября 2023

Отзывы о фильме

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