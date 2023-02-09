Ведиккетту, 2023

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о выходе в прокат 5.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2 Продолжительность 2 часа 38 минут Год выпуска 2023 Премьера в мире 9 февраля 2023 Режиссер Bibin George В ролях Бибин Джордж Вишну Унникришнан Айшвария Анилкумар Дхипу Н. Баабу Все актеры и съемочная группа 1 постер

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