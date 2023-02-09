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Аль-Битафасило
Al Hob Bitafasiloh
Аль-Битафасило, 2023
2023 / Египет
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Жанр:
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Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
9 февраля 2023
Режиссер
Мохаммед Хамди
В ролях
Мохаммед Нур
Малак Кура
Мустафа Абу Сериа
Алаа Морси
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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