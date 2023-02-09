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Спадикам
Spadikam
Спадикам, 1995
1995 / Индия
8.6
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10
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Рейтинг IMDb: 8.6
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Жанр:
боевик
драма
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8.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
1995
Премьера в мире
9 февраля 2023
Режиссер
Бхадран
В ролях
Чиппи
К.П.А.К. Лалита
Тилакан
Урваши
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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