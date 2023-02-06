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8.6
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Спадикам
8.6
Спадикам
, 1995
Spadikam
Индия / боевик, драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
8.6
В ролях
Чиппи
Jancy Chacko
К.П.А.К. Лалита
Mary
Тилакан
Chacko Master
Урваши
Thulasi
Моханлал
Thomas Chacko (Aadu Thoma)
Sphadikam George
Kuttikkadan
Раджан П. Дев
Manimala Vakkachan
Силк Смита
Laila
Недумуди Вену
Ravunni Master
В. К. Срираман
Pookoya
Режиссер
Бхадран
Сценарист
Raajendra Babu
,
Бхадран
Композитор
S.P. Venkatesh
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
1995
Премьера в мире
30 марта 1995
Дата выхода
30 марта 1995
Индия
U
9 февраля 2023
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$62 313
Производство
Shogun Films
Другие названия
Spadikam, Prism, Sphadikam
Еще
Рейтинг фильма
8.6
Оцените
10
голосов
8.6
IMDb
Обновлено 6 февраля 2023
Кадры из фильма
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