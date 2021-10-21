Глава Синалоа, 2021

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История одной из самых влиятельных фигур в мировом наркотрафике. Эль Чапо (настоящее имя — Хоакин Арчивальдо Гусман Лоэра) — мексиканский наркобарон, глава преступного синдиката Синалоа. Его несколько раз арестовывали, но ему постоянно удавалось избежать тюремного заключения. Однако он не только коварный преступник, но и блестящий предприниматель. Журнал Forbes в 2011 году назвал его «самым крупным наркоторговцем в истории». Фильм пытается разобраться, насколько мощна деловая жилка Эль Чапо и как именно ему удалось построить целый незаконный бизнес, который долгие годы приносил нереальные деньги.