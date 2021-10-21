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Постер фильма Глава Синалоа
6.8
Киноафиша Фильмы Глава Синалоа
6.8

Глава Синалоа

, 2021
The CEO of Sinaloa
США / документальный / 18+
Постер фильма Глава Синалоа
6.8

О фильме

История одной из самых влиятельных фигур в мировом наркотрафике. Эль Чапо (настоящее имя — Хоакин Арчивальдо Гусман Лоэра) — мексиканский наркобарон, глава преступного синдиката Синалоа. Его несколько раз арестовывали, но ему постоянно удавалось избежать тюремного заключения. Однако он не только коварный преступник, но и блестящий предприниматель. Журнал Forbes в 2011 году назвал его «самым крупным наркоторговцем в истории». Фильм пытается разобраться, насколько мощна деловая жилка Эль Чапо и как именно ему удалось построить целый незаконный бизнес, который долгие годы приносил нереальные деньги.

В ролях

Malcom Beith
Self
Jose Reveles
Self
Alejandro Llantada
Self
Alan Feuer
Self
Vanda Felbab-Brown
Self
Jadrian Wooten
Self
Coss Marte
Self
Alejandro Hope
Self
Jack Riley
Self
Oscar Valle
Cartel Bodyguard & Drug Lab Tech
Сценарист Peter Bull, David O'Donnell
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 21 октября 2021
Производство Jupiter Entertainment
Другие названия
The CEO of Sinaloa, Narko-topchefen El Chapo

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Обновлено 6 февраля 2023

Отзывы о фильме

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