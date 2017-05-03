Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Злой гений
7.6
Киноафиша Фильмы Злой гений
7.6

Злой гений

, 2017
Chalard games goeng
Таиланд / комедия, криминал, драма / 18+
Постер фильма Злой гений
7.6

О фильме

Отличница и медалистка Линн переводится в дорогую престижную школу, где учится золотая молодежь, и сразу заводит дружбу с Грейс, которая не сильна в математике. Однажды Линн помогает лучшей подруге на экзамене, и вот уже выстраивается очередь из богатеньких старшеклассников, желающих платить за экзаменационные ответы. Поскольку отец Линн — обычный школьный учитель, и живут они небогато, девушка решает продавать свои мозги и придумывает хитрую систему передачи правильных ответов.

В ролях

Чутимон Чынгчаренсукйинг
Чутимон Чынгчаренсукйинг
Lynn
Ейсая Хосуван
Grace
Чанон Сантинаторнкул
Bank
Тханет Варакулнукрох
Тханет Варакулнукрох
Lynn's father
Тирадон Супапунпинйо
Pat
Саринрат Томас
Headmistress
Ego Mikitas
STIC Supervisor
Pasin Kuansataporn
Tong
Сахайак Бунсанакит
Сахайак Бунсанакит
Pat's father
Kanjana Vinaipanid
Pat's mother
Сценарист Tanida Hantaweewatana, Васудхорн Пияромна, Наттавут Пунпирия
Композитор Vichaya Vatanasapt
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Таиланд
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 19 сентября 2023
Премьера в мире 3 мая 2017
Дата выхода
15 сентября 2017 Вьетнам
17 августа 2017 Гонконг IIA
23 августа 2017 Индонезия
13 октября 2017 Китай
30 июня 2017 США PG-13
3 мая 2017 Таиланд 15
2 ноября 2017 Южная Корея
22 сентября 2018 Япония PG12

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 60 000 000 THB
Сборы в мире $44 560 421
Производство GDH 559, Jorkwang Films
Другие названия
Chalard games goeng, Bad Genius, Bad Genius: Kiken-Na Tenzai-Tachi, Gênios do Mal, Mentes peligrosas, Thiên Tài Bất Hảo, Επικίνδυνα μυαλά, Плохой гений, バッド・ジーニアス　危険な天才たち, 出貓特攻隊, 坏天才, 天才枪手, 完美作弊, 模犯生, 高智商的作弊游戏, Sztuka Ściągania, ฉลาดเกมส์โกง, Bad Genius (2017), Злой гений

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 1 февраля 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Злой гений - смотреть в онлайн-кинотеатре

Злой гений
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Пластиковые кабинки ушли в прошлое: неуютным и уродливым коробам нашлось сразу 3 замены в ванной
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше