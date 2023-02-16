В ролях
Самьюктха Менон
Meenakshi
Саи Кумар
President Patthi Papa Rao
Самутхиракани
Srinivas Tripathi
Илаварасу
Education Minister
Таникелла Бхарани
Thanigachalam
Aadukalam Naren
Bala's Father
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Венки Атлури
Сценарист
Венки Атлури
Композитор
Г. В. Пракаш Кумар, Shravan Choreo Kumar
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 4 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
17 февраля 2023
Премьера в мире
16 февраля 2023
Дата выхода
|16 февраля 2023
|Великобритания
|
|12A
|17 февраля 2023
|Индия
|
|U
|17 февраля 2023
|ОАЭ
|
|18TC
|17 февраля 2023
|Финляндия
|
|Tulossa
Сборы в мире
$424 004
Производство
Fortune Four Cinemas, Sithara Entertainments, Srikara Studios
Другие названия
Vaathi, Sir, Öğretiyorum, Señor, Vaathi - L'insegnante, Venky Atluri-Dhanush Film, Ваатхи, సార్, Vaatthi, Vaaththi, Vathi, ครู, バーラ先生の特別授業, 热血良师