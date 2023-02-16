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Постер фильма Сэр
7.9
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7.9

Сэр

, 2023
Vaathi
Индия / боевик, драма / 18+
Постер фильма Сэр
7.9

О фильме

Жизнь молодого человека и его борьба против приватизации образования.

В ролях

Дхануш
Дхануш
Самьюктха Менон
Meenakshi
Саи Кумар
President Patthi Papa Rao
Самутхиракани
Srinivas Tripathi
Ken Karunas
Muthu
Илаварасу
Education Minister
Таникелла Бхарани
Thanigachalam
Aadukalam Naren
Bala's Father
Pavish Narayan
Student
Правина
Bala's Mother
Sha Ra
Pammi Sai
Режиссер Венки Атлури
Сценарист Венки Атлури
Композитор Г. В. Пракаш Кумар, Shravan Choreo Kumar
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 17 февраля 2023
Премьера в мире 16 февраля 2023
Дата выхода
16 февраля 2023 Великобритания 12A
17 февраля 2023 Индия U
17 февраля 2023 ОАЭ 18TC
17 февраля 2023 Финляндия Tulossa
Сборы в мире $424 004
Производство Fortune Four Cinemas, Sithara Entertainments, Srikara Studios
Другие названия
Vaathi, Sir, Öğretiyorum, Señor, Vaathi - L'insegnante, Venky Atluri-Dhanush Film, Ваатхи, సార్, Vaatthi, Vaaththi, Vathi, ครู, バーラ先生の特別授業, 热血良师

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 17 августа 2026

Отзывы о фильме

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