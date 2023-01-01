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Пленница Пленница
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Captive

Пленница, 2020

2020 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Беглец-подросток, пойманный в ловушку сумасшедшим человеком, притворяется его дочерью, чтобы сбежать

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Возраст 16+
Режиссер
Саввас Кристу
В ролях
Уильям Кирчер
Виктория Костик
Джолин Андерсен
Меган Гэй
Джайрус Кэри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пленница 2 постера
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Пленница
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