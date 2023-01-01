Пленница, 2020

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о выходе в прокат О фильме Беглец-подросток, пойманный в ловушку сумасшедшим человеком, притворяется его дочерью, чтобы сбежать Развернуть 5.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2020 Возраст 16+ Режиссер Саввас Кристу В ролях Уильям Кирчер Виктория Костик Джолин Андерсен Меган Гэй Джайрус Кэри Все актеры и съемочная группа 2 постера

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