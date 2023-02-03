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Фарааз Фарааз
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Faraaz

Фарааз, 2022

2022 / Индия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 3 февраля 2023
Режиссер
Хансал Мехта
В ролях
Джатин Зарин
Амир Али
Джухи Баббар
Ninaad Shaunak Bhatt
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фарааз 2 постера
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